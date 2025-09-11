ปอท.ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน ตุ๋นเทรดหุ้น เสียหายกว่า 600 ล้าน

ตำรวจ ปอท. ลุยค้น 13 จุด 4 จังหวัด ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตุ๋นเทรดหุ้น รวบนายทุนจีน พร้อมอดีตเมียคนไทย ยึดทรัพย์ 21 ล้าน พบสร้างความเสียหายกว่า 600 ล้านบาท
วันนี้ (11 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาลัย ผบก.ปอท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ท.นิธิ ตรีสุวรรณ รอง ผกก.2 บก.ปอท. พ.ต.ต.ลัทธพล อัครปัญญา สว.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอท. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “9.9 Fake Company” กวาดล้างจับกุมขบวนการหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านเว็บไซต์ปลอม นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 13 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และ จ.เชียงใหม่ สามารถจับกุม นายหวัง อายุ 40 ปี สัญชาติจีน หัวหน้าขบวนการ พร้อม น.ส.ริญญภัสร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี อดีตภรรยา นายหวัง และ พวกอีก 13 ราย พร้อมอายัดตัวผู้ต้องหาในเรือนจำดำเนินคดีเพิ่มอีก 1 ราย ตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น , นำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, สมคบฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่” พร้อมตรวจยึดของกลาง รถยนต์หรู 9 คัน , กระเป๋า และเครื่องประดับแบรนด์เนม อีก 40 รายการ , เงินสดหลายสกุล มูลค่ารวมประมาณ 300,000 บาท , โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 29 รายการ , สมุดบัญชีธนาคาร บัตร ATM กว่า 100 รายการ , ซิมการ์ด 10 ซิม และพระเครื่อง 23 องค์ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า 21 ล้านบาท
พล.ต.ต.อธิป กล่าวว่า แผนประทุษกรรมของผู้ต้องขบวนการนี้จะเริ่มจากเปิดเพจเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความโฆษณาชักชวนผู้คนให้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดหุ้นผ่านเว็บไซต์ FINNIXMAX และ CGS International ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ทำขึ้นมา เมื่อมีผู้สนใจก็ดึงเข้ากลุ่ม LINE OPENCHAT ซึ่งภายในกลุ่มจะมีหน้าม้าแฝงตัวกว่า 100 คน คอยเข้ามาทำหน้าที่พูดคุย แนะนำการลงทุน และสร้างความน่าเชื่อถือ ช่วงแรกผู้เสียหายจะสามารถถอนเงินได้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจ แต่หลังจากโอนเงินลงทุนเพิ่ม กลับไม่สามารถถอนออกได้ รวมถึงไม่สามารถติดต่อผู้ดูแลกลุ่มได้
พล.ต.ต.อธิป กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบการแบ่งหน้างานของผู้ต้องหาขบวนการนี้ จะมีด้วยการหลายหน้าที่ อาทิ กลุ่มจัดหาบัญชีม้านิติบุคคล รับโอนเงินจากเหยื่อกลุ่มถอนเงินสดจากธนาคาร และส่งต่อให้หัวหน้าขบวนการ กลุ่มล่ามและประสานงานกับชาวจีนผู้บงการ สุดท้ายกลุ่มฟอกเงิน ดูแลเส้นทางการเงินและการเบิกถอน ในส่วนของค่าจ้างนั้นจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเบิกถอน หรือเป็นค่าตอบแทนต่อครั้ง 1,000–10,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน้าที่ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกเงินหลายราย เฉพาะข้อมูลในระบบแจ้งความออนไลน์ พบว่าเครือข่ายนี้เกี่ยวข้องกับ 265 คดี ความเสียหายรวมกว่า 654 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ และมีการแอบอ้างชื่อบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลายราย
พ.ต.อ.สุพจน์ กล่าวว่า จากการสอบสวน นายหวัง และ น.ส.ริญญภัสร์ เบื้องต้นให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเคยไปรับเงินสดตามคำสั่งของบุคคลชาวจีนอีกคนหนึ่ง ส่วนผู้ต้องหาคนไทยหลายรายยอมรับข้อเท็จจริงบางส่วน เช่น การเบิกถอนเงินสด และส่งมอบให้เครือข่าย คดีนี้เวลาผู้เสียหายโอนเงิน จะนัดหมายให้คนถือบัญชีส่วนบุคคลไปรอที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านกาแฟ จากนั้นมีการส่งสัญญาณให้โอนเงินตามนัด เงินจะเด้งเข้าบัญชี แล้วถอนออกภายใน 2 นาที เพื่อนำเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ร่วมขบวนการรายอื่น นำไปแปลงเป็นคริปโตส่งต่อนายทุน