ผลชันสูตร จนท.ถูกสิงโตรุมขย้ำ มี 3 แผลใหญ่ทำเสียชีวิต อวัยวะอยู่ครบไม่ได้ถูกกิน

ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เผยผลชันสูตรศพเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ถูกสิงโตรุมทำร้าย สาเหตุเสียชีวิตหลักๆ มี 3 บาดแผลใหญ่ แต่อวัยวะยังอยู่ครบ
วันนี้ (11 ก.ย.) ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายเจียน อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ถูกสิงโตรุมทำร้ายเสียชีวิต ว่า หลังจากได้รับศพนายเจียน มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา และเช้านี้ได้ทำการตรวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งศพคืนให้กับญาติเพื่อทำพิธีทางศาสนา
เบื้องต้นผลการชันสูตรของคณะทำงาน ที่ได้ตรวจบาดแผลภายนอก และภายใน ก็พบว่า ผู้ตายมีบาดแผลฉกรรจ์เยอะมาก บริเวณลำคอ แขนขาถึงขั้นกระดูกหัก และเส้นเลือดฉีกขาด ทำให้เสียเลือดมาก ซึ่งการบาดเจ็บที่กระดูกหักบริเวณต้นคอ ทำให้ผู้เสียชีวิตเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ส่วนบาดแผลที่บ่งชี้ ทำให้เสียชีวิตหลักๆ มี 3 บาดแผลใหญ่ คือ ที่ต้นคอกระดูกหัก ทำให้ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ ต้องนอนนิ่งๆ บริเวณบาดแผลต้นขาฉีกขาด ทำให้เส้นเลือดแดง และเส้นเลือดดำฉีกขาด เลือดไหลออกมาจากบาดแผลไม่หยุด รวมไปถึงการบาดเจ็บบริเวณหลอดลม ทำให้เปล่งเสียงขอความช่วยเหลือไม่ได้
ส่วนที่หลายคนมองว่าสิงโตมีการกินร่างนายเจียนไปหรือไม่ พล.ต.ต.วิรุฬ ยืนยันว่า เท่าที่ตรวจอวัยวะอยู่ครบ สิงโตไม่ได้กินร่าง มีแต่บาดแผลที่บริเวณลำคอ และหน้าอกด้านซ้าย ต้นขาขวา และน่องด้านซ้าย อวัยวะทุกอย่างยังอยู่ครบ ส่วนลักษณะแผลที่ฉีกขาด เป็นลักษณะของสัตว์ทำร้าย ยังมีทั้งกระดูกซี่โครงหักทั้ง 2 ข้าง ไหปลาร้าก็หัก ไม่มีอะไรหายไป
ทั้งนี้ ในส่วนของการผ่าพิสูจน์ในเรื่องของสารเสพติด ตรวจเรื่องของแอลกอฮอล์ และยาปฏิชีวนะในการรักษาโรค ยืนยันว่า เราตรวจทุกรายอยู่แล้วตามขั้นตอน และยาต่างๆ ที่อาจจะมีผล ซึ่งไม่เกิน 3 วันก็จะทราบผล แม้ว่าทางญาติผู้ตายจะยืนยันว่า ทางผู้ตายไม่ได้มีอาการป่วยหรือซึมเศร้า แต่ในเรื่องของการชันสูตร เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต บาดแผลฉีกขาดจากการถูกกัด จึงทำให้เส้นเลือดฉีกขาด ส่วนในเรื่องของถูกสิงโตกัดหรือไม่ จะต้องดูประกอบกับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่มีทั้งคลิปภาพ มาประกอบทั้งหมดด้วย