สภาทนายความจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา 40 ปี มีทนายความ ตัวแทนหน่วยงานรัฐ เข้าร่วมคับคั่ง
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2568 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความได้จัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี ซึ่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มีผลบังคับใช้
พิธีจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทนายความผู้ล่วงลับ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาทนายความ มีนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน และนายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ในช่วงพิธีการ นายวิเชียร นายกสภาทนายความได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อนที่พระสงฆ์จะสวดอนุโมทนาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลสำคัญในวงการกฎหมาย คณะกรรมการบริหารสภาทนายความ คณะกรรมการมรรยาททนายความ ผู้แทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยและสมาชิกทนายความ , นายจัตุรงค์ เสริมสุข อดีตสมาชิกวุฒิสภา , นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ , นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ , นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล , นายพนิต บุญชะม้อย อดีตประธานคณะกรรมการมรรยาททนายความ , นายสุมิตร มาศรังสรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
นอกจากนี้ยังมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสภาวิชาชีพอื่นๆ เช่น นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) , เนติบัณฑิตยสภา , สภาการพยาบาล , สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สภาวิศวกร , สัตวแพทยสภา , สภาสถาปนิก , สภาเทคนิคการแพทย์ , เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการสภาทนายความ กล่าวว่า เมื่อปีพ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสภาทนายความขณะนั้นได้เสนอร่างพ.ร.บ.สภาทนายความ ให้สภานิติบัญญัติพิจารณา จนกระทั่ง ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ผ่านกฎหมาย พ.ร.บ.สภาทนายความ พ.ศ.2518 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2518 จึงให้ถือเป็นวันสถาปนาสภาทนายความ ที่จัดขึ้นทุกปี จะมีการทำบุญพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สภาทนายความ การเผยแพร่กฎหมาย การจัดเสวนาต่างๆ และวันนี้ได้ครบรอบ 40 ปีก็มีการจัดงานเหมือนทุกปี