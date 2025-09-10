"เรวัช" แนะ "อนุทิน" ย้ายอธิบดีกลับ ยึดโมเดลยิวแก้ชายแดน "แม่ทัพกุ้ง" แย่แล้ว

MGR Online-อดีต ผบช.ปส.เผย เคยทัก "อนุทิน" ว่าจะได้เป็นนายกฯ ไม่คิดเป็นเรื่องจริง สิ่งแรกที่ควรทำ ย้ายอธิบดีสังกัดมหาดไทย 3 รายกลับที่เดิม ชี้ล้อมรั้วกั้นชายแดนต้องทำให้เด็ดขาด เขมรรุกล้ำจับกุมสถานเดียว เชื่อสถานการณ์ชายแดนเบาลง หลังเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ตอนนี้ "แม่ทัพกุ้ง" งานเข้า! เจอฤทธิ์เอฟซีสาวเข้าไป
วันนี้ (10 ก.ย.) พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีต ผบช.ปส.กล่าวว่า สิ่งแรกที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควรทำหลังมารับตำแหน่งคือ ย้ายอธิบดีของกระทรวงมหาดไทย 3 คน ที่โดนย้ายไปก่อนหน้านี้กลับที่เดิม แม้จะเหลือ 10 วันก่อนเกษียณก็ตาม เพราะถูกรังแกไม่ได้ทำความผิดอะไร ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุทิน นายกฯ คนที่ 32 ของไทย ในฐานะที่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน
"ผมดูหน้าใครแล้วรู้เลยว่าใครต้องติดคุก ใครต้องตาย ใครจะได้เป็นนายกฯ ได้เป็นใหญ่เป็นโต ผมพูดกับพี่หนูมาแล้ว ใครจะคิดว่า อนุทิน จะได้เป็นนายกฯ ในวันนี้ สส.มีแค่ 69 คน ชะตาฟ้าลิขิต" อดีต ผบช.ปส.กล่าว
พล.ต.ท.เรวัช กล่าวต่อว่า ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณ จ.สระแก้ว พื้นที่เป็นของคนไทยมีเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 น.ส.2 น.ส.3 เขมรปลูกบ้านรุกล้ำเข้ามา เขมรต้องยอมถอยตรงจุดนี้ ทหารจัดงบประมาณเตรียมล้อมรั้วไว้แล้ว บริเวณที่ยังมีปัญหาลักลอบข้ามแดน ล้อมรั้วให้เด็ดขาดไปเลยถ้าไม่ยอมก็ดำเนินการจับกุม
ระหว่างล้อมรั้วหากยังเกิดการปะทะก็เอากันให้ถึงตาย ยึดโมเดลอิสราเอลที่ไปบอมบ์นายกฯ ตนมองว่าสถานการณ์ไทย-กัมพูชา หลังจากนี้จะไปในทิศทางที่ดี เพราะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ศึกสงครามจะเบาลง เชื่อว่า ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ดีใจที่เปลี่ยนรัฐบาล เพราะคุยกับรัฐบาลใหม่ดีกว่ารัฐบาลเก่า เปิดด่านให้นักท่องเที่ยวข้ามไปเล่นบ่อนพนันฝั่งปอยเปตแบบเดิม
อดีต ผบช.ปส.ยังกล่าวถึง พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ด้วยว่า เป็นนักรบ เป็นขวัญใจประชาชนคนไทย แต่เจอฤทธิ์เอฟซีเข้าไปงานเข้า มาให้เอฟซีกอดหอมแก้มฉิบหายอย่างเดียว โดยเฉพาะยังสาวยังสวยใกล้ไม่ได้เลย ถ้าอายุ 90 ปี ปล่อยให้เขาหอมไป แม่ทัพกุ้ง ตนแย่แล้วเอฟซีทำเรื่อง ดีที่คุณนายไม่ค่อยแสดงออกเท่าไร แบบนี้ต้องมีกฎห้ามกอด (หัวเราะ)
แม่ทัพกุ้ง เป็นคนดี เรียบร้อย หน้าตาก็น่าฟัดอยู่แล้ว แก้มป่องด้วยพวกก็หอมฟอดๆๆๆ เข้าไป รบกับใครก็ไม่กลัว รบกับเขมรก็ไม่กลัว เคยเห็น แม่ทัพกุ้ง ให้สัมภาษณ์ว่า กลัวเมียหรือไม่ ท่านก็ยอมรับ ดันไปกลัวเมียซะแล้ว เห็นรูปสาวหอมทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วไม่ห้ามด้วย พอโดนหอมเขินอายหน้าแดง หล่อด้วยหน้าไม่เหมือนอายุ 60 ทั้งนี้ แม่ทัพกุ้ง ทำหน้าที่ได้ดี ไทยได้แผ่นดินคืนมา 11 จุด จากใจเลยเป็นเพราะ แม่ทัพกุ้ง ไม่ยอม.