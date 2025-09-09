ตร.ปรับ 1 พันบาท นักดนตรีแก้ผ้าโชว์ในร้านเหล้าเมืองนนท์ เจ้าตัวไหว้ขอโทษ รับเลียนแบบศิลปินในดวงใจ

นักดนตรีแก้ผ้าโชว์ร้องเพลง ควงผู้จัดการร้านเหล้าชื่อดังย่านนนทบุรี พบตำรวจ สภ.บางบัวทอง รับทราบขอหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลฯ” ปรับ 1 พันบาท เจ้าตัวสำนึกยกมือไหว้ขอโทษสังคม ทำไปเพราะเลียนแบบศิลปินในดวงใจ
จากกรณีเพจ “ร้านอาหารมากันใหญ่” โพสต์คลิปการแสดงดนตรีของนักดนตรีที่มีการเปลื้องผ้า โชว์บนเวทีในร้าน พร้อมระบุข้อความว่า “เมื่อคืน NEGATIVE ปลดล็อกความเดือด! โดนกดดันมาหลายสัปดาห์ จนในที่สุดก็ปล่อยหมัดเด็ด 'Sox on Cox' + By The Way แบบไม่มีกั๊ก ปล่อยของเต็มๆ เสียงเฮสนั่นร้านมากันใหญ่... และไม่หยุดแค่นั้น--พวกเขาฝากสารท้าทายไปถึงวงอื่นเรียบร้อย! ครั้งต่อไป... จะเป็นใครอีกน้าาา?”
ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 16.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 68 นายณัฐวุฒิ ทองทวี อายุ 32 ปี อาชีพนักร้องนำ วง Negative ที่เปลือยกายเล่นกีตาร์บนเวทีร้านอาหาร “มากันใหญ่” อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา “มาตรา 388 ผู้ใดกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ถือว่ามีความผิดฐานอนาจารในที่สาธารณะ” พร้อมชำระค่าปรับ จำนวน 1,000 บาท
นายณัฐวุฒิ นักร้องนำ วง Negative เปิดใจกับทีมข่าวว่า เหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ 23.00 น. ตนไปทำงานแสดงดนตรีตามปกติ และได้เตรียมการไว้แล้วว่าจะมีการแสดงโชว์นี้ ไม่ได้มีเจตนาจะทำไม่ดี ถ้าหากการกระทำของตนดูแล้วเกินไปก็ต้องขอโทษทุกคนในโซเชียลด้วย ตนมีศิลปินในดวงใจอยู่แล้ว เขาทำแบบนี้จริงตนจึงทำตาม ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ไม่ได้ทำเพราะมั่นใจในตัวเอง ส่วนมากที่เคยทำเต็มที่คือถอดเสื้อเล่นดนตรี ตนขอโทษทุกคน ขอโทษคนติดตามและชื่นชอบ สิ่งที่ตนกระทำอาจเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตนต้องขอโทษพี่ๆในวงการนักดนตรีที่ทำให้เสื่อมเสีย และอย่าทำแบบตน ซึ่งวันนี้ตนได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลฯ” ที่สภ.บางบัวทอง แล้ว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหา นายณัฐวุฒิ นักร้องนำ และผู้จัดการร้านอาหารมากันใหญ่ ในข้อกล่าวหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัลฯ” ก่อนทำการเปรียบเทียบปรับทั้ง 2 คน จำนวน 1,000 บาท