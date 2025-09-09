บุกรวบหนุ่มลอบขายเห็ดขี้ควาย ยึดของกลางมูลค่ากว่า 2.2 ล้าน

ตำรวจสืบนครบาลบุกจับหนุ่มวัย 25 คาบ้านพักย่านบางบัวทอง ลักลอบขายเห็ดขี้ควายผ่านช่องทางออนไลน์ ยึดของกลางมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท
วันนี้ (9 ก.ย.) พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส. 3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.ปกรณ์ ทองช่วง และพ.ต.ท.วิโรฒ จนุบุษย์ รอง ผกก.สส. 3 บก.สส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.ธีวร์ราธิป ชูดวง สว.กก.สส. 3 บก.สส.บช.น. เจ้าหน้าที่กก.สส. 3 บก.สส.บช.น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 บก.สส.บช.น. และนักเรียนสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 117 ร่วมกันนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 300/60 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พร้อมจับกุมตัวนายภูธนิก กิจจาลักษณ์ อายุ 25 ปี ชาว จ.นนทบุรี ในข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) โดยผิดกฎหมาย และผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 (เห็ดขี้ควาย) โดยผิดกฎหมาย
พร้อมด้วยของกลาง รวม 65 รายการ ประกอบด้วยเห็ดขี้ควายอยู่ในระหว่างเพาะปลูก 47 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 56 กิโลกรัม เห็ดขี้ควายอบแห้งน้ำหนักรวม 584 กรัม พร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก รวมมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ กล่าวว่า เห็ดขี้ควายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยชุดสืบสวนตามไปจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ และผลิต เพาะเห็ดในถุงจนได้อายุครบ ก่อนจะนำไปอบแห้งและนำไปขาย ของกลางรวม 56 กิโล โดยเห็ดที่อบแล้วจะขายในราคาขีดละ 4,000 บาท ส่วนใหญ่จะนำเห็ดชนิดนี้ไปใช้เสพเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา ถือเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ซึ่งนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกิจกรรมปาร์ตี้ต่างๆ เช่น ฟูลมูนปาร์ตี้ โดยวิธีการเสพอาจจะใช้วิธีการบริโภคโดยตรงด้วยการรับประทานเห็ดขี้ควายเกินขนาดอาจถึงขั้นเสียชีวิต
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ปลูกมาประมาณ 2 ปี โดยเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามหลักร้อยคน จะขายเฉพาะในโซเชียล เบื้องต้นจึงนำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ดำเนินคดีต่อไป