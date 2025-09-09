สภาทนายความจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปีพรุ่งนี้

สภาทนายความจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี รัชกาลที่ 9 ทรงลงปรมาภิไธยใน พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 เช้าพรุ่งนี้ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
วันนี้ (9 ก.ย.) นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ. 2528 และพระองค์ท่านได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้สภาทนายความอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
ดังนั้นในวันที่ 10 กันยายน 2568 จึงเป็นวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งคณะกรรมการสภาทนายความ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยได้กราบนมัสการประคุณเจ้าท่านสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์