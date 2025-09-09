ปอศ.ทลายโรงงานจีนเทาลอบผลิตบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางกว่า 2 หมื่นชิ้น

ตำรวจ ปอศ. บุกทลายโรงงานจีนเทาบางขุนเทียน ลักลอบผลิตบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางกว่า 2 หมื่นชิ้น เตรียมส่งขายทั่วไทย
วันนี้ (9 ก.ย. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.นฤพนธ์ กรุณา ผกก.2 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจสอบโกดังแห่งหนึ่งภายในซอยสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. พร้อมจับกุม นายเติ้ง อายุ 27 ปี นายเกา อายุ 37 ปี ทั้งสองสัญชาติจีน และ คนงานชาวพม่าอีก 11 ราย พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า บรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย 20,000 ชิ้น และ อุปกรณ์การผลิต ถังบรรจุน้ำยา และ อุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ อีกจำนวนมาก
สืบเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนชาวจีน เช่าโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งภายในซอยสะแกงาม ลักลอบตั้งโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการนำเข้าน้ำยาและอุปกรณ์ส่วนควบวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตต่าง ๆ จากประเทศจีน มาเก็บไว้ในโกดังเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาให้กับเครือข่ายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กระทั่งเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายเติ้ง และ นายเกา สองผู้จัดการชาวจีนในความผิดฐาน "ร่วมกันประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าบุหรี่ไฟฟ้า" ขณะที่ในส่งนของแรงงานขาวพม่าทั้ง 11 รายถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน"เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต" ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป