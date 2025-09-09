ตร.ทางหลวงจับอดีตนักมวยหมัดนรก ต่อยคู่กรณีขับรถปาดหน้าจนสมองบวมเสียชีวิต

ตำรวจทางหลวงรวบอดีตนักมวยหมัดหนัก ต่อยคู่กรณีจนสมองบวมไปเสียชีวิตที่ รพ. สารภาพทะเลาะเรื่องขับรถปาดหน้า
วันนี้ (9 ก.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.วรฉัตร ฉลวยแสง สว.ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.ร.ต.อ.ธนะพงศ์ องอาจ, ร.ต.ท.วรพงศ์ จั่นปาน, ร.ต.ท.จรัล ภู่สวัสดิ์, ร.ต.ท.กู้ศักดิ์ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา, ร.ต.ท.วิฑูรย์ เปลรินทร์, ร.ต.ต.สุเทพ จ้อยจิตต์ รอง สว.ส.ทล.2 กก.2บก.ทล. จับกุม นายบุญชู (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ตามหมายศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ที่ จ.12/2568 ลงวันที่ 5 ก.พ.68 ข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย” ได้บริเวณถนนพระราม 2 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สืบเนื่องจากขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณถนนพระราม 2 ขาล่องใต้ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้พบนายบุญชู ผู้ต้องหา ขี่รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ สีดำ มีหญิงนั่งซ้อนท้ายเข้ามายังจุดตรวจโดยไม่สวมหมวกนิรภัย เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ คนขับมีท่าทีตกใจแสดงอาการพิรุธ จึงได้เรียกตรวจสอบพบว่า นายบุญชู มีหมายจับคดี“ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย” เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวดังกล่าว
สอบสวน นายบุญชู รับสารภาพว่า อดีตเคยเป็นนักมวยมาก่อน วันเกิดเหตุ มีปากเสียงทะเลาะกันกับ นายเอ (นามสมมติ) เนื่องจากขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากัน ทำให้ตนเกิดอาการโมโหและได้มีการชกต่อยกัน จนคู่กรณีสลบและมีเลือดออกในสมองจนต้องมีการผ่าตัด ต่อมาได้ทราบว่าคู่กรณีได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในภายหลัง จึงได้หลบหนีเรื่อยมา กระทั่งถูกจับกุมดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติยังพบอีกว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า และคดียาเสพติดมาก่อนอีกด้วย จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บึงสามพัน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป