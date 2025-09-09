5 เหยื่อแห่แจ้งจับ "เจน ญาณทิพย์" เพิ่ม! จี้ชี้แจงทองบริจาคหลอมเศียรพระ

5 ผู้เสียหายแห่แจ้งจับ "เจน ญาณทิพย์" หลอกบริจาคทองคำ อ้างนำไปหลอมเศียรพระ จี้เจ้าตัวออกมาชี้แจงสังคม
วันนี้ ( 9 ก.ย.) น.ส.ชฎาภรณ์ พงศ์ทองเมือง ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พาผู้เสียหาย 5 คนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ "เจน ญาณทิพย์" เพิ่มเติม ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน , ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากการโฆษณาชักชวนทางออนไลน์ , และความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามความจริง จากกรณีจำหน่าย "ยันต์กรามหมู" และเปิดรับบริจาคทอง
น.ส.ใบหม่อน อายุ 50 ปี พนักงานบริษัท หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า รู้จักกับ "เจน ญาณทิพย์" ผ่านทางเพื่อนแนะนำ โดยได้เข้ามาร่วมทำบุญกับ "เจน" ตั้งแต่ประมาณปี 2556 ต่อมาปี 2564 ที่วัดป่าภูผาสูง จังหวัดนครราชสีมา มีการก่อสร้างเจดีย์ ตนเองก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าจิตอาสา และทำงานจิตอาสามาเรื่อย ๆ จนสนิทกับ "เจน" จากนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปประชุมร่วมกัน โดย "รุ้งตะวัน" ผู้จัดการส่วนตัวของ "เจน" บอกว่ามีต่างหูอยู่ 1 คู่ มูลค่า 2,000 บาท หากต้องการร่วมทำบุญ ก็จะนำต่างหูนี้ไปหลอมเป็นทอง เพื่อเอาไปประดิษฐานที่เจดีย์ทองพระพุทธญาณเมตตา ตนเองจึงได้โอนเงิน 2,000 บาท เข้าบัญชี "รุ้งตะวัน" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยร่วมทำบุญกับพี่อีกคนคนละครึ่ง แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการอัพเดทอีกเลยว่าได้นำต่างหูไปหลอมจริงหรือไม่
"ตอนแรกเชื่อและศรัทธา "เจน ญาณทิพย์" มาก แต่ตอนหลังก็เริ่มสงสัย เอะใจว่าทำไมถึงไม่หลอมทองและนำไปบรรจุที่เจดีย์ทองสักที จึงตัดสินใจมาแจ้งความในครั้งนี้ ก็เพราะอยากทราบและให้ "เจน ญาณทิพย์" ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง" น.ส.ใบหม่อน กล่าว
ส่วน น.ส.บี อายุ 30 ปี ซึ่งเคยเป็นคนดูแลสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ของ "เจน ญาณทิพย์" โดยเข้าทำงานเมื่อเดือนกันยายน ปี 2564 ต่อมาเดือนพฤศจิกายน มีการเปิดรับบริจาคทอง ตนเองจึงได้ส่งปี่เซียะ มูลค่า 300 - 500 บาท ไปที่บ้าน "รุ้งตะวัน" เพื่อร่วมทำบุญ โดยก่อนส่งก็ได้นำไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นทองแท้ มีใบรับประกัน แต่หลังจากนั้นเรื่องทองก็เงียบหายไป ไม่มีการไลฟ์สดแจ้งความคืบหน้าใดๆ ว่าทองไปอยู่ที่ไหน มีการหลอมหรือยัง หรือนำไปบรรจุที่เศียรพระหรือเจดีย์ทองหรือยัง ตนเองจึงอยากให้ "เจน ญาณทิพย์" ออกมาแสดงความบริสุทธิ์และชี้แจงว่าทองยังอยู่ครบหรือไม่ เพราะผู้เสียหายหลาย ๆ คนที่ร่วมบริจาคทองไป ผ่านมาหลายปี มูลค่าทองก็ย่อมเพิ่มขึ้น
น.ส.บี กล่าวต่อนอกจากนี้ตนเองยังตั้งข้อสังเกตว่า "เจน ญาณทิพย์" ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา ใช้ของแบรนด์เนมตลอดเวลา ในฐานะที่เคยเป็นพนักงานเก่า สำนักปฏิบัติธรรมที่ตนเองเป็นผู้ดูแลมาตลอด 3 ปี 7 เดือน เปิดใช้ในงานสวดมนต์ข้ามปีเพียง 2 ครั้ง เมื่อเทียบกับเงินบริจาคของสำนักนี้ กับการเปิดแค่ 2 ครั้ง ส่วนตัวมองว่าไม่คุ้มค่า นอกจากนี้ยังเปิดรับบริจาคก่อสร้างกุฏิสงฆ์ของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ 2 ล้านบาท และตนเองก็รู้จักผู้บริจาคคนหนึ่งที่บริจาคเงิน 2 ล้านบาท เห็นหลักฐานการโอนผ่านตามาบ้าง แต่ก็ยังมีการเปิดรับเงินบริจาคจากผู้ศรัทธาคนอื่นอีก ตนเองจึงสงสัยว่าเงินบริจาคส่วนเกินนี้ไปอยู่ที่ไหน
ด้าน น.ส.ชฎาภรณ์ เปิดเผยว่า เห็นเพจหนึ่งโพสต์ว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา "เจน ญาณทิพย์" ทยอยโอนเงินคืนให้กับลูกศิษย์ที่ร่วมทำบุญก่อสร้างกุฏิสงฆ์ 100,000 - 200,000 บาท แต่ยอดก่อสร้างกุฏิแค่ 2 ล้านบาท และก็มีผู้บริจาค 2 ล้านบาทเลย จึงอยากถามว่า "รุ้ง" กับ "เจน" จะชี้แจงเรื่องยอดเงินบริจาคส่วนเกินนี้อย่างไร ในเมื่อได้รับเงินครบไปแล้ว แต่ก็ยังเปิดรับบริจาค มีคนโอนเงินเข้ามาเรื่อย ๆ ไม่มีการปิดทำบุญ แบบนี้ถูกต้องหรือไม่และนอกจากเรื่องทองแล้ว ก็ยังมีผู้เสียหายที่ซื้อ "ยันต์กรามหมู" อ้างคุณวิเศษเกินจริง แก้โรคคางทูม ป้องกันสิ่งชั่วร้าย ก็ได้เข้าแจ้งความด้วยเช่นกัน ในความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นไปตามความจริง