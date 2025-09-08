หนุ่มคิดสั้นปันจักรยานผ่านร้านขายทุเรียน เห็นแล้วเกิดอยากกิน ขโมยทุเรียน 7 กก.กินยังไม่ทันหมดโดนรวบตัว

โจรทุเรียนอยากกินฟรี ปั่นจักรยานขโมยลูกยักษ์หนัก 7 กก. กินครึ่งลูกร้อนในไม่ทันหาย ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด รวบคาห้องเช่า ตำรวจแจ้งข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน”
วันนี้ (8 ก.ย. 68) ที่สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด, พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด, พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน ร่วมกันจับกุม นายจิรวัฒน์ หรือ “ปู” แหวนทองคำ อายุ 48 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป ชาวตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ภายในห้องเช่าเลขที่ 10 ซอยวัดบางพูดใน หมู่ 7 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด พร้อมของกลาง ทุเรียนหมอนทอง 1 ลูก น้ำหนัก 7 กก.และจักรยาน 1 คันที่ใช้ในการก่อเหตุ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน เวลา 19.30 น. นายนรินทร์ เอี่ยมจันทร์ อายุ 60 ปี เจ้าของร้าน “ทุเรียนโค้งซิ่ง” หมู่ 7 ต.บางพูด เข้าแจ้งความว่าทุเรียนหมอนทอง น้ำหนัก 7 กก. มูลค่าประมาณ 1,100 บาทได้หายไป โดยตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบคนร้ายปั่นจักรยานมาจอดตรงข้ามร้าน ก่อนเดินข้ามถนนเข้ามาหยิบทุเรียนแล้วหลบหนีไป หลังรับแจ้งตำรวจได้แกะรอยเส้นทางจนทราบที่พักและนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบผู้ต้องหาพร้อมของกลางอยู่ภายในห้องเช่า โดยทุเรียนถูกกินไปแล้วครึ่งลูก
นายนรินทร์ ผู้เสียหายเล่าว่า ขณะเกิดเหตุคนร้ายปั่นจักรยานมาหยุดแล้วทำทีนั่งรอ จากนั้นจึงคืบคลานมาเอาทุเรียน ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีคนพลุกพล่านเพราะอยู่ติดร้านหมูกระทะ ตอนเกิดเหตุตนกำลังขายของอยู่ปกติซึ่งกำลังมีลูกค้า และได้ยินมีคนตะโกนบอกว่า “ทุเรียนๆ” ตนคิดว่าแค่แซวเล่น ไม่คิดว่าจะมีอะไรจึงทำงานต่อ หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ตนเดินกลับมาไม่พบทุเรียนแล้ว จึงดูกล้องวงจรปิดว่าถูกคนร้ายขโมยไป ยืนยันว่าไม่เคยเจอหน้าคนร้ายมาก่อน ฝากถึงคนแบบนี้ อยากกินบอกกันดี ๆ ตนก็ให้ตลอด ไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีก เพราะคนที่หาเช้ากินค่ำกว่าจะได้เงินแต่ละบาดต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย แม้มูลค่าทรัพย์สินจะไม่มากก็ตาม
ด้านนายจิรวัฒน์ ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ตนไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า แต่ปั่นจักรยานผ่านแล้วเกิดความอยากกินทุเรียนขึ้นมา แต่ไม่กล้าขอ กลัวเจ้าของไม่ให้ จึงตัดสินใจขโมย ตอนนั้นคิดแค่ว่าจะนั่งรอให้คนเห็นใจซื้อให้ แต่ไม่มีใครสนใจ จึงตัดสินใจขโมยแล้วปั่นจักรยานกลับบ้าน มานั่งปลอกทุเรียนกิน โดยกินไปครึ่งลูกจนเป็นร้อนใน เหลืออีกครึ่งยังไม่ได้กิน ก็ถูกตำรวจก็มาจับแล้ว สุดท้ายนี้อยากกล่าวขอโทษเจ้าของร้านที่ทำแบบนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม” ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป