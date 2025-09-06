ปคบ.จับหนุ่มนักออกแบบเครื่องเล่นทางเพศ ยึดเจลหล่อลื่นปลอม-เซ็กซ์ทอยอื้อ

ตำรวจปคบ.รวบหนุ่มนักออกแบบอุปกรณ์เพิ่มความสุขทางเพศ ยึดเจลหล่อลื่นปลอม-เซ็กซ์ทอย นับพันรายการ
วันนี้ ( 6 ก.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.รุตินันท์ สัตยาชัย สว.กก.4 บก.ปคบ.นำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดธัญบุรี และ เข้าตรวจค้นสถานที่ลักลอบจำหน่ายเจลหล่อลื่นปลอมออนไลน์ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 จุด ยึดเจลหล่อลื่น สำหรับใช้ทาอวัยวะเพศปลอมจำนวน 853 ชิ้น , อุปกรณ์ เซ็กซ์ทอย 734 ชิ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อีกจำนวนหนึ่ง
สืบเนื่องจากจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ได้รับการร้องเรียนว่า สถานที่ดังกล่าวลักลอบจำหน่ายเจลหล่อลื่นปลอมและอุปกรณ์ เซ็กซ์ทอย ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ จึงรวบรวมหลักฐานขอศาลเข้าตรวจค้นจับกุมนายพฤนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี พร้อมของกลางดังกล่าว
จากการสอบสวน นายพฤนท์ รับสารภาพว่า ของกลางดังกล่าว เป็นของตนจริง ซึ่งร่วมกันกับเพื่อนโดยเปิดบริษัทฯ ขึ้นมาเพื่อจำหน่ายทางแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีไว้เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษา เนื่องจากตนมีธุรกิจในต่างประเทศซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มความสุขทางเพศ หรือเพื่อกระตุ้นทางเพศ (Sextoy) จึงนำมาทำธุรกิจในประเทศไทยเบื้องต้นแจ้งข้อหา “ขายเครื่องมือแพทย์ปลอมและขายวัตถุหรือสิ่งของลามก” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า เจลหล่อลื่น สำหรับใช้กับสุภาพบุรุษพบว่า มีการนำเลขอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่หมดอายุมาแสดงบนผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เจลหล่อลื่นถือเป็นเครื่องมือแพทย์อย่างหนึ่งนำมาใช้กับร่างกาย จะต้องมีมาตรฐาน ได้รับอนุญาตถูกต้อง เนื่องจากหากกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจอันตรายต่อผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ลักลอบกระทำความผิด ให้หยุดพฤติการณ์ดังกล่าวทันที เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาด พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน บก.ปคบ.1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค