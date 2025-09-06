ปอท.รวบ "โนอาร์ ล่าผี" ติ๊กต๊อกเกอร์ดังแฝงโปรโมทเว็บพนัน

ตำรวจ ปอท. บุกรวบ "โนอาร์ ล่าผี" ติ๊กต๊อกเกอร์ชื่อดัง ทำคอนเทนท์แฝงโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ สารภาพมีรายได้เดือนละ 50,000 – 80,000 บาท ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี
วันนี้ ( 6 ก.ย.) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.พันธุ์ล้าน ปฐมพรวิวัฒน์ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท.นำกำลังจับกุม นายนภสินธุ์ อายุ 27 ปี ในความผิดฐาน “โฆษณา หรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันออนไลน์” พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.11 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ นายนภสินธุ์ ผู้ต้องหาเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง ชื่อในวงการคือ โนอาร์ หรือ Noah ล่าผี ทำคอนเทนท์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการพิสูจน์สิ่งลี้ลับ ภูตผี ปีศาจ มีผู้ติดตามในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกกว่า 5 ล้านคน และ เพจเฟซบุ๊กคนอีกกว่า 5 แสนคน แต่ภายหลังจากที่เริ่มมีผู้ติดตามจำนวนมาก นายนภสินธุ์ กลับมาเริ่มผันตัวรับจ้างโฆษณาแฝงโปรโมทให้กับเว็บพนันออนไลน์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายนภสินธุ์ รับสารภาพว่า กระทำผิดดังกล่าวจริง โดยจะได้รับค่าจ้างโปรโมทเว็บพนัน เดือนละ 50,000 – 80,000 บาท ทำมาแล้วประมาณ 2 ปี จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป