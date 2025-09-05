สส.ปรีติ ประชุมหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เส้นทางเดินรถสองแถวตลาดบางใหญ่ - รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง - วัดศรีเขตฯ - ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายปรีติ เจริญศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 นนทบุรี , นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง , ผู้จัดการสหกรณ์การเดินรถ , ตัวแทนขนส่งนนทบุรี และตัวแทนวินจยย. (ซอยสารสาสน์) ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการเดินรถสองแถวสาธารณะ เขตพื้นที่ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง โดยร่วมกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดเส้นทางเดินรถ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ และวางแผนการประชาสัมพันธ์
โดยเส้นทางใหม่นี้จะผ่านสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ ตลาดบางใหญ่ - โรงเรียนสารสาสน์ (บางบัวทอง) - วัดศรีเขตฯ - วัดสามง่าม - ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง เป็นต้น เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม 2568
นายปรีติ เจริญศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 นนทบุรี กล่าวว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือแจ้งนายอำเภอบางบัวทองเพื่อขอให้เชิญทุกหน่วยงานเข้ามาหารือกัน วันนี้ทางนายอำเภอได้เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาพูดคุย ทั้งผู้จัดการสหกรณ์การเดินรถ , ตัวแทนขนส่งนนทบุรี , ตัวแทนวินจยย. (ซอยสารสาสน์) และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งสามารถตกลงกันได้ในเรื่องของเส้นทางเดินรถสองแถวตามประกาศของขนส่ง โดยผ่านเส้นทางโรงเรียนสารสาสน์ (บางบัวทอง) , วัดศรีเขตฯ อีกด้วย เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนก่อนหน้านี้ติดปัญหาเรื่องหลังคารถสองแถวที่สูงไปทำให้กลับรถไม่ได้ แต่ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับสหกรณ์ฯแล้ว จะมีการแก้ไขปรับรถให้ต่ำลง ส่วนปัญหาเรื่องของวินจยย.ก็มีการพูดคุยได้ทำความเข้าใจกันแล้ว พร้อมร่วมมือในการสนับสนุนขนส่งสาธารณะที่ดี
นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง กล่าวว่า จากการร่วมประชุมในวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี ตอนแรกคิดว่าเป็นปัญหาภายในที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการรถโดยสาร และวินจยย. แต่เมื่อพูดคุยร่วมกันแล้วปรากฎปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่อื่นที่คาบเกี่ยวกัน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะรับเรื่องและแก้ไขต่อไป ส่วนของพื้นที่ก็ตกลงกันเรียบร้อย