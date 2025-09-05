รวบหมอเถื่อนปลอมใบอนุญาต สมัครทำงานตามคลินิกเวชกรรม รักษาคนไข้

ตำรวจสืบ บก.น.3 จับหมอเถื่อน วัย 74 ปี ปลอมใบอนุญาตหมอจริง สมัครทำงานในคลินิกเวชกรรม รักษาคนไข้ เคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว 2 ครั้ง
วันนี้ (5 ก.ย.) พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท.จำนงค์ ประสพสุขมั่งดี รอง ผกก.สส.บก.น.3 ร.ต.อ.นพพนธ์ แก้ววรรณา ร.ต.อ.ณฐภัทร์ จุ่งพิวัฒน์ รอง สว.กก.สส.บก.น.3 พร้อมกำลัง จับกุมนายบุญมาก พันสีลา อายุ 74 ปี อ้างเป็น นพ.มานิตย์ จารุวรรณ หมอเถื่อน ปลอมบัตรใบอนุญาตของหมอจริง อาศัยมีประสบการณ์เคยทำงานกับหมอและศึกษาแบบครูพักลักจำกับหมอจริง แล้วออกตระเวนแอบอ้างเป็นหมอไปสมัครทำงานในคลินิกเวชกรรม รักษาคนไข้ทั่วไปทั้งที่มิใช่หมอจริง หลอกทั้งคนไข้และเจ้าของคลินิก
สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 รับการร้องเรียนว่ามีบุคคลแอบอ้างเป็นหมอใช้ชื่อว่า นพ.มานิตย์ ไปสมัครทำงานกับคลินิกเวชกรรมหลายๆ ที่เพื่อทำงานรักษาคนไข้ เห็นว่าเป็นภัยกับสังคมประเภทมิจฉาชีพที่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินแล้ว ยังเสี่ยงต่อการรักษาที่ผิดพลาดอันเป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายและสุขภาพของพี่น้องประชาชน อ้างจบแพทยศาสตรบัณฑิต มาจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน อยู่ในระหว่างการสอบเพื่อขอใบประกอบโรคศิลปะจากแพทยสภา ผู้ต้องหาแฝงตัวเข้าไปหาข้อมูลจากกลุ่มหาหมอพาร์ตไทม์ในอินเทอร์เน็ต เพื่อหาหมอที่มีใบอนุญาตฯ เพื่อไปทำงานในคลินิกเวชกรรมต่างๆ เกิดช่องว่างให้มิจฉาชีพแฝงตัว ปลอมเป็นหมอเข้าไปเพื่อทำงานพาร์ตไทม์ในคลินิกเวชกรรม เนื่องจากมีรายได้งามจากการทำงานชั่วโมงละ 500-1,000 บาท
ต่อมาทราบว่าบุคคลที่แอบอ้าง นพ.มานิตย์ คือ นายบุญมาก เคยก่อเหตุปลอมตัวเป็นหมอ และถูกจับดำเนินคดีไปแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดเมื่อประมาณปี 60 นายบุญมาก ได้ปลอมเอกสารแสดงตัวเป็นหมอเข้ามาทำงานภายในห้องพยาบาล บริษัทแห่งหนึ่งใน อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ได้ประมาณ 2 ปี
โดยเมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง จับกุมพร้อมของกลางเป็นสมุดบันทึกผู้มารับบริการที่ห้องพยาบาล และใบบันทึกเวลาของแพทย์ รวมทั้งยาอันตราย 4 รายการ และเอกสารยืนยันจากแพทยสภา 1 ชุด นำตัวส่งฟ้องศาลและประกันตัวสู้คดีจนถึงชั้นศาลฎีกา นายบุญมาก ไม่ยอมไปฟังคำพิพากษา ต่อมาได้มีการอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย โดยได้ลงโทษจำคุก จำนวน 1 ปี 2 เดือน เมื่อนายบุญมาก หลบหนี ทางศาลจังหวัดระยอง ได้ออกหมายจับ ที่ 540/2565 ลง 30 พ.ย. 65 ข้อหากระทำความผิดฐาน ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติยา
ต่อมาทราบว่า นายบุญมาก ปลอมเอกสารและปลอมตัวเป็น นพ.มานิตย์ ไปเป็นหมอพาร์ตไทม์ที่คลินิกย่านลาดพร้าว 48 ได้ประมาณ 2 เดือนแล้ว รุดไปตรวจสอบ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 15.30 น. ที่ ต้องดีต่อกายคลินิกเวชกรรม ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. พบที่บริเวณหน้าห้องตรวจโรคติดรูปนายบุญมาก แต่ระบุชื่อ นพ.มานิตย์ เอาไว้ และพบนายบุญมาก กำลังตรวจรักษาคนไข้ที่ใช้สิทธิ สปสช. อยู่ แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อขอตรวจสอบ พบตรายางระบุชื่อ นพ.มานิตย์ และ ใบ OPD CARD ของคลินิก ที่ใช้ชื่อ นพ.มานิตย์ สั่งรักษาโรคของคนไข้ พร้อมขอตรวจสอบหลักฐานประจำตัวพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง จับกุมตัวไว้ เป็นที่ตกใจของคนไข้และพยาบาลในคลินิกดังกล่าวเป็นอย่างมาก
จากการสอบสวนพยาบาลของคลินิกทราบว่า นายบุญมาก ได้ปลอมเอกสารของ นพ.มานิตย์ มาสมัครทำงานพาร์ตไทม์ ทุกคนเชื่อว่าเป็นหมอ และมีอายุมากแล้ว ทุกคนเรียก อาจารย์หมอ แต่การรักษาบางครั้งสั่งยาให้คนไข้แบบแปลกๆ ไม่ตรงกับการรักษาปัจจุบัน ไปสอบถามเพื่อยืนยัน และจะเปลี่ยนความเห็นตามที่พยาบาลแนะนำ แต่บางครั้งพยาบาลจะไม่กล้าไปสอบถาม เนื่องจากเห็นว่าอายุมากอยู่ในระดับอาจารย์แพทย์
นายบุญมาก ให้การรับสารภาพว่า ได้ปลอมเอกสารของ นพ.มานิตย์ มาจริง เนื่องจากเคยทำงานด้วยกันมาก่อน ตนเห็นว่าหมอเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ปลอมเอกสารและปลอมตัวตนเป็น นพ.มานิตย์ ออกไปสมัครทำงานพาร์ตไทม์ตามคลินิกเวชกรรม และ ห้องพยาบาลของโรงงานต่างๆ ถูกดำเนินคดีมาแล้ว 2 ครั้ง ปัจจุบันได้ปลอมตัวไปเป็นหมอพาร์ตไทม์อยู่ในคลินิกเวชกรรม ในพื้นที่ กทม. จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ระยอง เงินที่ได้จากการทำงานส่วนมากจะนำไปเล่นพนันจนเสียหมด
จากนั้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นำตัวนายบุญมาก ส่งศาลจังหวัดระยอง ข้อหา ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ความผิดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติยา เพื่อรับโทษตามคำพิพากษาต่อไป ส่วนความผิดที่ได้กระทำต่อคลินิกเวชกรรม ซอยลาดพร้าว 48 เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.3 จะได้รวบรวมพยานหลักฐานไปร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับนายบุญมาก กับพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ต่อไป