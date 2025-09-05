ตร.เข้มดูแลผู้ชุมนุม 2 ขั้ว เผชิญหน้าที่รัฐสภา หวั่นมือที่สามเข้ามาป่วน

รอง ผบช.น.เผยจัดกำลังตำรวจดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยดูแลผู้ชุมนุม 2 ขั้ว เผชิญหน้ากันที่รัฐสภา เฝ้าระวังมือที่สามสร้างสถานการณ์
วันนี้ (5 ก.ย.) ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการกรุงเทพ เกียกกาย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. เปิดเผยว่า ได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 พร้อมด้วยกองร้อยควบคุมฝูงชน 2 กองร้อย และกองร้อยน้ำหวานดูแลพื้นที่รัศมี 150 เมตรรอบรัฐสภา เพื่อป้องกันการปะทะระหว่างผู้ชุมนุม 2 กลุ่ม พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจอาวุธและเฝ้าระวังมือที่สาม สร้างสถานการณ์ โดยฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากการจราจรติดขัดและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเสี่ยงการปะทะของมวลชนทั้งสองฝ่าย พล.ต.ต.ธีรเดช ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการเจรจากับแกนนำของทั้งสองกลุ่มแล้ว ต่างฝ่ายให้ความร่วมมือและยืนยันการชุมนุมอย่างสงบ เพียงแต่ยังคงกังวลเรื่องการยั่วยุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้วางกำลังตำรวจตรงกลางคั่นพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้า
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ประมาท มีการตั้งชุดสังเกตการณ์และกำหนดมาตรการทุกอย่างแล้ว สิ่งที่กังวลที่สุดคือความพยายามก่อความไม่สงบจากมือที่สาม แต่เรามีการรับมือเต็มที่