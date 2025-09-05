ปปป.บุกจับประธานนิติฯ มบ.หรู รวมหัว จนท.เขตบางขุนเทียน นำรถหลวงหารายได้เสริม

ตำรวจ ปปป.บุกจับประธานนิติบุคคลหมู่บ้านหรู รวมหัว จนท.เขตบางขุนเทียน นำรถหลวงหารายได้เสริม ด้านลูกบ้านแฉแต่งบัญชียักยอกเงินส่วนกลางเข้ากระเป๋าตัวเอง ใครร้องเรียนเจอฟ้องปิดปากทนายฟ้องปิดปาก-รุมกระทืบ
วันนี้ (5 ก.ย. ) พ.ต.อ.เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ผกก.1 บก.ปปป. นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลายจุดในพื้นที่ย่านบางขุนเทียน เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการนิติบุคคลหมู่บ้านหรูรวมหัวเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ฉ้อราษฎร์บังหลวง จำนวน 4 ราย
โดยเป้าหมายสำคัญจุดแรกเป็นบ้านพักภายในหมู่บ้านคุณาลัย บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายอลงกรณ์ อายุ 58 ปี ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านคุณาลัย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา "สนับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ ทุจริต และ สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบ นายอลงกรณ์ กำลังพักผ่อนอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายศาลให้เจ้าตัวรับทราบก่อนเข้าทำการจับกุม พร้อมพาตัวขยายผลเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักและห้องทำงานสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งยังนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุม น.ส.นิพาภรณ์ อายุ 38 ปี ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านคุณาลัย ซึ่งมีบ้านพักตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านเดียวกัน ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “สนับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ ทุจริต และ สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ“ ก่อนคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายนี้เดินทางมาทำบันทึกการจับกุมที่ สน.เทียนทะเล ตามขั้นตอนกฎหมาย
ในส่วนของผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 ราย ที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย นายยอดชาย อายุ 51 ปี และ นายชาญวิทย์ อายุ 48 ปี ตามหมายจับตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือ ทุจริต และ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ“ ภายหลังทราบเรื่องว่า นายอลงกรณ์ และ น.ส.นิพาภรณ์ ผู้ร่วมขบวนการถูกจับกุม จึงเร่งประสานติดต่อขอเข้ามอบตัวในทันที โดยนัดหมายจะเดินทางมาเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป. ต่อไป
สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนเข้ามายัง กก.1 บก.ปปป. ว่า ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเขตบางขุนเทียน และประธานนิติบุคคลหมู่บ้านคุณาลัย ร่วมกันกระทำการทุจริตนำรถหลวงหรือทรัพย์สินหลวง มาใช้รับงานหารายได้เสริม หรือ หาประโยชน์ให้ตัวเอง จึงจัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จนพบพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าทั้งหมดได้ร่วมกันกระทำผิดดังกล่าวจริง
โดยแผนประทุษกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้เริ่มจาก นายอลงกรณ์ และ น.ส.นิพาภรณ์ ประธานและผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านคุณาลัย ได้จ่ายเงินสินบนว่าจ้างให้ นายยอดชาย และ นายชาญวิทย์ สองเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน แอบลักลอบนำรถบีบอัดขยะไฮโดรลิก ที่เป็นทรัพย์สินของหลวง มารับจ้างขนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ของหมู่บ้านไปทิ้งหรือทำลาย โดยไม่ผ่านการขออนุญาตจากสำนักงานเขต ซึ่งเหตุผลหลักที่ นายอลงกรณ์ และ น.ส.นิพาภรณ์ เลือกใช้วิธีดังกล่าวเนื่องจากการมีต้นทุนถูกกว่าการว่าจ้างรถ 6 ล้อ มาขนกิ่งไม้ ที่อาจใช้จำนวนรอบในการขนกิ่งไม้หลายเที่ยว ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่า และ การรับงานขนกิ่งไม้ของ นายยอดชาย และ นายชาญวิทย์ ก็เป็นการรับงานส่วนตัว ไม่ผ่านสำนักงานเขต จึงง่ายต่อการตกแต่งตัวเลขบัญชีค่าใช้จ่าย ที่จะนำไปใช้ทำเอกสารเบิกจ่ายเท็จจากบัญชีธนาคารนิติบุคคลหมู่บ้าน เพื่อที่จะได้นำส่วนต่างที่ได้มาแบ่งกัน
นอกจากนี้ยังพบว่าการนำรถบีบอัดขยะขยะไฮโดรลิกมาใช้งานขนหรือบีบอัดเศษกิ่งไม้ดังกล่าว ถือเป็นการนำมาใช้งานผิดประเภท เนื่องจากรถบีบอัดขยะไฮโดรลิก เป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้บีบอัดขยะทั่วไป ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพื่อให้สามารถขนได้ครั้งละเป็นจำนวนมาก แต่จะไม่เหมาะกับการนำมาใช้บีบอัดกิ่งไม้ ที่มีขนาดและความแข็งมากกว่า เสี่ยงเกิดความเสียหายต่อตัวรถหรือทรัพย์สินของหลวงได้
ขณะเดียวกันจากสอบถามชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว ถึงพฤติกรรมของ นายอลงกรณ์ และ น.ส.นิพาภรณ์ ประธานและผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้าน พบว่า ตั้งแต่ นายอลงกรณ์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านปี 2558 จนถึงปัจจุบัน มักมีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นใหญ่ ทะเลาะกับลูกบ้านเป็นประจำ รวมไปถึงยังพบว่ามักมีพฤติกรรมจัดทำเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายเท็จ เพื่อนำมาเบิกเงินส่วนกลางเข้ากระเป๋าตนเอง หรือ พยายามตกแต่งบัญชีเท็จเพื่อปกปิดการทุจริตเงินส่วนกลางหมู่บ้าน
กลุ่มลูกบ้าน ยังเผยอีกว่า ที่ผ่านมาหากลูกบ้านรายใดออกมาเรียกร้องขอตรวจสอบรายรับรายจ่ายของนิติบุคคล หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้าน นายอลงกรณ์ ผู้ต้องหา ก็จะเกิดความไม่พอใจ และ ไม่ยินยอมให้เข้ามาตรวจสอบ พร้อมกับจะทำการเบิกเงินส่วนกลางของหมู่บ้านมาว่าจ้างทนายความฟ้องลูกบ้านในความผิดฐานหมิ่นประมาทเพื่อปิดปาก จนทำให้ปัจจุบันมีลูกบ้านถูกนิติบุคคลของหมู่บ้านฟ้องหมิ่นประมาทแล้วกว่า 10 ราย บางรายหนักถึงขั้นถูกตามข่มขู่ ขับรถเฉี่ยว หรือ ใช้กำลังรุมชกต่อยทำร้ายร่างกายภายในสำนักงาน จนทำให้ทุกวันนี้ลูกบ้านส่วนใหญ่ ต้องอยู่กันด้วยความหวาดระแวง