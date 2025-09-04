ป.ป.ช.ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรฐานอาหารผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสงขลา สร้างคุณภาพชีวิต

ผู้ตรวจป.ป.ช.-เลขา ป.ป.ช.ภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรฐานอาหารผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสงขลา สร้างความโปร่งใส ยกระดับคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูคืนสู่สังคม
เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2568 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มภารกิจให้การต้อนรับ นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงาน ป.ป.ช.และคณะเพื่อรับการตรวจราชการ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน
นอกจากนี้ นายพิเศษ นาคะพันธุ์ ผู้ตรวจราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับนายทวิชาติ นิลกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 9 และนายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. สงขลา และ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9
ยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ เรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อสังเกตุการณ์การดำเนินงานและตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และชี้แจงการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริงในการยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ป.ป.ช. ในการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างระบบราชทัณฑ์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูและคืนคนดีสู่สังคมในอนาคต