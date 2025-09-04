ตำรวจนครบาลบุกจับ 2 สาวหาดใหญ่ นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากมาเลย์ ขายในกรุงเทพฯ

MGR Online-ตำรวจ สน.เตาปูน-สืบนครบาล ตามจับ 2 สาวชาวหาดใหญ่ ได้ที่คอนโดย่านดุสิต ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า รับสารภาพนำเข้าจากมาเลเซีย ทำมาแล้ว 5 เดือน ขายผ่านไลน์
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น.สั่งการ พ.ต.อ.วิชิต ถิรขจรวงศ์ ผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.เด่นโดม ลาภานันต์ ผกก.สน.เตาปูน ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.เตาปูน จับกุม น.ส.ชุติกาญจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี น.ส.วิรัญชนา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า 70 ชิ้น หัวพอตบุหรีไฟฟ้า 102 หัว ถุงบรรจุ 24 ใบ โทรศัพท์ 1 เครื่อง ไอแพด 1 เครื่อง ได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากชุดสืบสวนนครบาล และชุด ป.สน.เตาปูน สืบทราบว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้า จึงขออนุมัติหมายค้นเพื่อตรวจค้น จากการตรวจสอบพบบุหรี่ไฟฟ้ากว่า 70 ชิ้น หัวพอตบุหรีไฟฟ้า 102 หัว และอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก จากการสอบสวนหญิงสาว 2 คน รับสารภาพว่า เป็นเป็นชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำบุหรี่ไฟฟ้ามาจากประเทศมาเลเซีย ขึ้นมาขายในกรุงเทพฯ ได้ประมาณ 4-5 เดือน โดยขายผ่านไลน์และจัดส่งทางขนส่ง
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย เอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ (มาตรา 242 พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560) ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83" ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.