ตร.เผยตรวจเส้นผม “เป๊ก ผลิตโชค” ใช้เวลารอผลเดือนครึ่ง กระบวนการมีหลายขั้นตอน-ซับซ้อน

ผกก.สน.หัวหมาก เผยการตรวจเส้นผม “เป๊ก ผลิตโชค” หาสารเสพติดใช้เวลาเดือนครึ่ง กระบวนการมีหลายขั้นตอน-ซับซ้อน ต้องละเอียดรอบคอบ
วันนี้ (3 ก.ย.) พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายผลิตโชค อายนบุตร หรือเป๊ก ศิลปินนักร้องชื่อดังวัย 40 ปี หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำ และได้ยอมรับข้อเท็จจริงทั้งหมด ส่วนการตรวจหาสารเสพติดจากเส้นผม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คาดว่า จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
โดยขั้นตอนการตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมไม่สามารถทำเสร็จภายใน 1-2 วันตามที่ประชาชนบางส่วนเข้าใจได้ เนื่องจากกระบวนการมีหลายขั้นตอนและซับซ้อน โดยตามมาตรฐานจะใช้เวลาประมาณ 30-45 วัน หรือราวหนึ่งเดือนครึ่ง จึงจะได้ผลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้
พ.ต.อ.นเรนทร์ เปิดเผยอีกว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ต้องให้เวลาในการตรวจสอบ เพราะเป็นกระบวนการที่ละเอียดรอบคอบ เมื่อได้ผลออกมาแล้วจะดำเนินการตามผลตรวจที่ปรากฏ และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนทราบอีกครั้ง