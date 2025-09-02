รวบ ร.ท.นายแพทย์โรงบาลสนาม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทิพย์ให้กำลังพลกว่า 200 นาย ในซูดานใต้

ตำรวจกองปราบร่วมกับ ปปช.บุกรวบ ร้อยโท นายแพทย์โรงบาลสนาม ทุจริตหลอกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปลอมให้กำลังพลกว่า 200 นาย ในเซาท์ซูดาน
วันนี้ ( 2 ก.ย. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. สนธิกำลังร่วมกับ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายไพโรจน์ นิยมเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าจับกุมตัว ร้อยโท จิณณวัตร หรือนายบริสุทธิ์ (สงวนนามสกุล) ตามหมายจับศาลทหารกรุงเทพ ที่ 263/2568 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2568 ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต” ได้ที่ บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ริมถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ขณะที่ ร้อยโทจิณณวัตร ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายแพทย์โรงพยาบาลสนาม ระดับ 1 ของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดานแต่กลับมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้บังคับบัญชาและกำลังพลให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยอ้างว่า เป็นคำสั่งของนายแพทย์ประจำภารกิจ เพื่อเบิกเงินค่าวัคซีนจากผู้บัญชาการกองร้อยดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 5,800 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่าสารที่ ร้อยโทจิณณวัตร นำมาฉีดให้กับกำลังพลนั้นไม่ใช่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่อย่างใด หากแต่เป็นสารประเภทอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่า จึงมีการตรวจสอบดำเนินคดี กระทั่งต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ร้อยโท จิณณวัตร ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต พร้อมขออำนาจศาลออกหมายจับจนนำมาสู่การติดตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน ร้อยโทจิณณวัตร ให้การปฏิเสธ และ ไม่ขอให้การใด ๆ ในชั้นสอบสวน เบื้องต้นจึงนำตัวส่งอัยการศาลทหารกรุงเทพ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป