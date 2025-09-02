ป.เรียกพ่อ "หมอบี" เข้าให้ปากคำปมรับโอนรถตู้จากลูก- พบ "ทิดจอร์จ" ใช้นอมินีซื้อที่ดินเก็งกำไร

รอง ผบก.ป.เผยเชิญพ่อ "หมอบี" เข้าให้ปากคำ ปมรับโอนรถตู้จากลูกชาย พบทิดอลงกตใช้คนใกล้ชิดกว้านซื้อที่ดินเก็งกำไร
วันนี้ ( 2 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเครือข่ายทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ว่า พนักงานสอบสวนได้เรียกบิดาของ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี มาสอบปากคำแล้ว ในฐานะเป็นบุคคลใกล้ชิดที่นายเสกสันน์ได้โอนรถตู้ไปให้ถือครอง ซึ่งจากการสอบปากคำตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่า พฤติการณ์ของหมอบี มีลักษณะโอนทรัพย์สินไปให้กับคนใกล้ชิดเพื่อต้องการที่จะหาช่องทางให้ตัวเองพ้นผิด เมื่อทราบว่ากำลังถูกตำรวจตรวจสอบเรื่องทรัพย์สิน ส่วนพ่อของนายเสกสันน์ จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ
พ.ต.อ. เอนก กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบคนใกล้ชิดอดีตพระอลงกตที่มีชื่อถือครองโฉนดที่ดิน ตำรวจพบข้อมูลว่า อดีตพระอลงกตมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอยู่แล้ว จึงให้คนใกล้ชิดไปซื้อที่ดินมาถือครองไว้เพื่อทำกำไร และหากขายที่ดินก็จะนำเงินมาให้ นายอลงกต ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินที่อายัดได้จากเครือข่ายนี้ เช่น เงินสด โฉนดที่ดิน ทางพนักงานสอบสวนได้มอบรายงานการยึดทรัพย์สินบางส่วนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)ไปดำเนินการตรวจสอบแล้ว ซึ่งทราบว่าขณะนี้ ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบ แต่หากหลังจากนี้ตำรวจตรวจสอบพบทรัพย์สินอื่น ๆ ก็จะส่งไปให้ ปปง. ตรวจสอบเพิ่มเติม