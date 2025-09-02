จ่อเรียก "อดีต ผอ.พศ.-ดารา-นักร้อง-ตลกดัง"สอบ หลังพบเส้นงินพัวพัน"ทิดจอร์จ"

รอง ผบช.ก. เผยเตรียมเรียก "อดีต ผอ.พศ.-ดารา-นักร้อง-ตลกดัง"สอบปากคำหลังพบเส้นทางการเงินพัวพัน"ทิดอลงกต" ชี้หากตั้งใจยืมเงินวัดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่
วันนี้ (2 ก.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี "อดีตพระอลงกต -หมอบี" ยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากสมาชิกวงดนตรีในตำนานยุคเก่า เพื่อขอเข้าให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเล่นดนตรีให้กับวัด โดยเฉพาะข้อมูลการโอนเงินจำนวน 400,000-500,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการโอนจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อโดยตรง ไม่ได้ผ่านทางวัด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า จากการพูดคุยเบื้องต้นพบว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงต้องรอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนำเอกสารทางการเงิน เช่น สเตทเมนต์การโอนเงิน มาชี้แจงอย่างละเอียดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการเล่นดนตรีจริงหรือไม่ และมีการจ้างงานกันอย่างไร โดยเชื่อว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว
"เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมออกหมายเรียกพยานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งดารา นักแสดง ตลกชื่อดัง และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน โดยจะเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยานเพื่อประกอบการพิจารณาคดี" รองผบช.ก.กล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า การตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีความเสียหายสูงมาก เพราะเงินบริจาคบางส่วนไม่ได้เข้าวัดทั้งหมด แต่เข้าสู่บัญชีของบุคคลใกล้ชิดและประชาชนบางส่วนผ่านโครงการรับตู้บริจาค ซึ่งอาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์กัน 70/30 หรือรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้น ในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเอกสารและข้อมูลมีจำนวนมหาศาล เพื่อป้องกันไม่ให้คดีล่าช้าไปกว่าเดิม
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า เจ้าหน้าที่ยังคงมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกสารมีจำนวนมาก แต่ไม่เป็นกังวลเนื่องจากทั้งตัว อดีตพระอลงกต และ หมอบี เองก็ไม่ได้รับการประกันตัวอยู่แล้ว แต่สำหรับกรณีอื่น ๆ ที่จะมีการเปิดเผยใหม่ ตำรวจจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว โดยเฉพาะกรณีการยืมเงินจากวัด ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินของวัดจริง ผู้ให้ยืมเงินไปก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนผู้ยืมจะต้องไปตรวจสอบเจตนาว่าตั้งใจที่จะยืมเงินวัดจริงหรือไม่ ถ้าหากตั้งใจยืมเงินวัดจริงก็จะมีความผิดเช่นกัน