ตำรวจ ปส. ส่งสำนวน “หมอแอร์” ให้อัยการคดียาเสพติดสั่งฟ้องศาลวันนี้

ตำรวจ ปส. ส่งสำนวนคดี “หมอแอร์” กับพวก ให้อัยการคดียาเสพติด เพื่อพิจารณาส่งฟ้องศาลวันนี้ พร้อมออกหมายจับแพทย์อีก 9 ราย และญาติหมอแอร์รวม 11 คน
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (2 ก.ย.) ที่สำนักงานอัยการคดียาเสพติด ชั้น 6 สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) นำสำนวนการสอบสวนคดีพร้อมความเห็าควรฟ้อง พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือ "หมอแอร์" พร้อมผู้ร่วมขบวนการรวม 12 คนตกเป็นผู้ต้องหา ในฐานความผิดข้อหาสมคบและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 “ฟลูไนตราซีแพม” และข้อหาฉ้อโกงลักลอบซื้อยาควบคุมแผนปัจจุบันในกลุ่มยานอนหลับ ยารักษาอาการวิตกกังวล และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ออกนอกระบบและนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย ซึ่งคดีดังกล่าวมีผู้ต้องหาทั้งหมด 23 คน ซึ่งจับกุมตัวได้แล้ว 12 คน ส่วนอีก 11 คน ประกอบด้วย แพพทย์ 9 คน, ญาติพ.ต.อ.พญ.อัญชุลี ที่เป็นผู้จัดทำเวชระเบียนปลอม 1 คน, และเจ้าของคลินิกอีก 1 คน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวตามหมายจับ
โดยในวันนี้พล.ต.ต. อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และพล.ต.ต. นพสิทธิ์ มิตรภักดี ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1 บช.ปส. ได้เดินทางเพื่อมาส่งสำนวนด้วยตัวเอง
พล.ต.ต.อรรถพล เปิดเผยว่า มีการรวบรวมพยานหลักฐานในสำนวนคดีครบถ้วนแล้วเพื่อมาส่งมอบให้พนักงานอัยการ ส่วนเหตุผลที่มาสำนวนคดีในวันสุดท้ายกำหนดครบฝากขัง จะมีผลต่อสำนวนหรือไม่นั้น ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่าที่ผ่านมาได้ประสานกับพนักงานอัยการมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าสำนวนเรียบร้อย และรอบคอบชัดเจน รวมทั้งที่พนักงานอัยการสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนก็ได้ทำสำนวนอย่างสมบูรณ์แล้ว
นายพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด กล่าวว่า วันนี้พนักงานอัยการจะสั่งฟ้องพ.ต.อ.พญ.อัญชุลี พร้อมพวก 12 คน ต่อศาลได้อย่างแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มาปรึกษากับพนักงานอัยการเพื่อวางแนวทางสำนวนคดี จึงถือว่าการมาส่งสำนวนในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการครบกำหนดฝากขัง 84 วัน ถือว่าไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใด เพราะว่าอัยการมีการตรวจสำนวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ปส. มาอย่างตลอดอย่างใกล้ชิด โดยก่อนหน้านี้ก็สั่งการให้พนักงานสอบสวน ปส. รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม จึงมีความมั่นใจว่าจะดำเนินการสั่งฟ้องเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้งหมดได้
สำหรับอัตราโทษความผิดข้อหาสมคบและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 “ฟลูไนตราซีแพม” จะไม่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต เป็นเพียงจำคุกกรรมละ 15 ปี ซึ่งคดีนี้มีหลายกรรม และอัตราโทษจะน้อยกว่าข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดประเภท1 (ยาบ้า)
ส่วนประเด็นที่ตำรวจปส.มาส่งสำนวนวันสุดท้ายจะเป็นข้อครหาว่าให้ความช่วยเหลือ พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี หรือไม่ ส่วนนี้ในรายละเอียดก็คงต้องไปถามตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือ ปส. พร้อมยอมรับว่าการที่ตำรวจมาส่งสำนวนในวันสุดท้ายตั้งแต่ตนเป็นอธิบดีมา 1 ปี ยังไม่เคยพบหน่วยงานใดมาส่งสำนวนในวันสุดท้าย แต่ก็ยืนยันว่ามั่นใจที่จะสามารถส่งฟ้องได้ในวันนี้
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ 11 คน หากมีการจับกุมตัวได้แล้วก็จะนำสำนวนมารวมกับสำนวนที่ส่งฟ้องในวันนี้เนื่องจากเป็นคดีเดียวกัน
ด้าน น.ส.สุภาภรณ์ นิปวณิชย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคดียาเสพติด หรือ “อัยการดาว” ก็ยอมรับว่าการที่พนักงานสอบสวนนำส่งสำนวนคดีในวันสุดท้ายนั้น พนักงานอัยการก็จะตรวจสำนวนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะไม่เช่นนั้นจะต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาในเมื่อสำนวนไม่แล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานอัยการก็ทำงานกันตลอดวันหยุดเพื่อให้สำนวนออกมาสมบูรณ์ที่สุดในการสั่งฟ้อง พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี และพวกดังกล่าว