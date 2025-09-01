ชื่อชมตร.ทท.ขับรถไปงานสถาปนาหน่วย เจออุบัติเหตุรถชนชาวบ้านสาหัส จอดรถลงไปช่วย

ด.ต.กองเกียรติยศ บช.ทท.ทำดีแวะช่วย ปชช.ถูกรถชนบาดเจ็บ ก่อนร่วมงานสถาปนาตำรวจท่องเที่ยวครบ 8 ปี
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 1 ก.ย. ขณะที่ ด.ต.ชนาธิป พรรณศรี ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.1 กำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่กองเกียรติยศ ในวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้พบเจอเหตุประชาชน ขับขี่ รถ จยย.ถูกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเฉี่ยวชนบนถนนพระราม 3 ส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บสาหัส ถึงขนาดแขนหักผิดรูป ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยปราศจากทีมกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ชีพขั้นสูงได้ ประกอบกับตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน การจราจรกำลังติดขัดหนาแน่น และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ด.ต.ชนาธิป จึงได้ตัดสินใจหยุดรถลงไปอำนวยการจราจร กันช่องจราจร และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับพลเมืองดีจิตอาสา และผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างจิตอาสา ช่วยโบกรถ บอกสัญญาณกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ตั้งแต่เกิดเหตุจนเจ้าหน้าที่กู้ชีพและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาถึงที่เกิดเหตุ ก่อนเดินทางไปทำหน้าที่เจ้าหน้าที่กองเกียรติยศ ในวันสถาปนา ครบรอบ 8 ปี กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวต่อจนภารกิจเสร็จสมบูรณ์ โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เป็นประธาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั้ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะทูตานุทูต ผู้แทนหน่วยงานภาคี และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว.