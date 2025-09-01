มหาวิทยาลัยเกริกจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ทางออกประเทศไทยในยุคสงครามการค้า สงครามชายแดนและการเมืองไทย ที่มีผลต่อการจัดระเบียบโลกใหม่" เพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยเกริก จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "ทางออกประเทศไทยในยุคสงครามการค้า สงครามชายแดน และการเมืองไทย ที่มีผลต่อการจัดระเบียบโลกใหม่" พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 4 (Ph.D.M.O.M) สาขาวิชาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 (Ph.D.TPS) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา โดย ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาและสถาบันการสร้างชาติ, ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นอกจากนั้นยังมี อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย และคณะนักศึกษา ป.เอก ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางในการศึกษาเพื่อการเป็นดุษฎีบัณฑิตตามความคาดหวังของโลกยุคใหม่ พร้อมทั้งร่วมกันสัมมนาวิชาการในประเด็นที่เป็นวิกฤติ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศชาติ เพื่อการสะท้อนแนวคิด มุมมองทางวิชาการในการแก้ปัญหาให้กับชาติ บ้านเมืองต่อไป