xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกริกจัดสัมมนา​วิชาการ​หาทางออก​ให้กับประเทศ​ชาติ-ปฐมนิเทศ​ นศ.ป.เอก​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



มหาวิทยาลัย​เกริกจัดสัมมนา​วิชาการ​หัวข้อ​ "ทางออกประเทศไทย​ในยุคสงคราม​การค้า​ สงครามชายแดน​และการเมืองไทย​ ที่มีผลต่อการจัดระเบียบโลกใหม่" เพื่อหาทางออก​ให้กับประเทศ​ชาติ

มหาวิทยาลัย​เกริก จัดสัมมนา​วิชาการในหัวข้อ​ "ทางออกประเทศไทย​ในยุคสงคราม​การค้า​ สงครามชายแดน​ และการเมืองไทย​ ที่มีผลต่อการจัดระเบียบโลกใหม่" พร้อมทั้งปฐมนิเทศ​นักศึกษา​ใหม่​ ในระดับปริญญาเอก​หลักสูตร​ปรัชญา​ดุษฎี​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​องค์การ​ยุคใหม่​ รุ่นที่​ 4 (Ph.D.M.O.M)​ สาขาวิชา​การบริหาร​การค้า​และ​การเมือง​อย่าง​ยั่งยืน​ใน​โลก​ยุคใหม่​ รุ่น​ที่ ​1 (Ph.D.TPS)​ เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา  โดย​ ประธานกรรมการ​บริหาร​และผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.​ธนชาติ​ ประทุม​สวัสดิ์​ พร้อมด้วยวิทยากร​ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ศาสตราจารย์​ ดร.เกรียงศักดิ์​ เจริญ​วงศ์ศักดิ์​ ประธาน​สถาบัน​อนาคต​ศึกษา​เพื่อการพัฒนา​และสถาบันการสร้างชาติ​, ดร.พจน์​ อร่ามวัฒนานนท์​ ประธาน​กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย​

นอกจากนั้นยังมี​ อาจารย์​ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ของมหาวิทยาลัย​ และคณะนักศึกษา​ ป.เอก ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางในการ​ศึกษา​เพื่อการเป็นดุษฎี​บัณฑิต​ตามความคาดหวัง​ของโลก​ยุคใหม่​ พร้อมทั้งร่วมกันสัมมนา​วิชาการ​ในประเด็น​ที่เป็นวิกฤติ​ เพื่อหาทางออก​ให้กับประเทศ​ชาติ​ เพื่อการสะท้อนแนวคิด​ มุมมองทางวิชาการ​ในการแก้ปัญหา​ให้กับชาติ​ บ้านเมือง​ต่อไป





ม.เกริกจัดสัมมนา&amp;#8203;วิชาการ&amp;#8203;หาทางออก&amp;#8203;ให้กับประเทศ&amp;#8203;ชาติ-ปฐมนิเทศ&amp;#8203; นศ.ป.เอก&amp;#8203;
ม.เกริกจัดสัมมนา&amp;#8203;วิชาการ&amp;#8203;หาทางออก&amp;#8203;ให้กับประเทศ&amp;#8203;ชาติ-ปฐมนิเทศ&amp;#8203; นศ.ป.เอก&amp;#8203;
ม.เกริกจัดสัมมนา&amp;#8203;วิชาการ&amp;#8203;หาทางออก&amp;#8203;ให้กับประเทศ&amp;#8203;ชาติ-ปฐมนิเทศ&amp;#8203; นศ.ป.เอก&amp;#8203;
กำลังโหลดความคิดเห็น