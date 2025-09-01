ศาลเเขวงดอนเมืองจำคุกอ่วม “ป๋านวย” เจ้าของบ่อนดอนเมือง 14 ปี 129 เดือน

ศาลเเขวงดอนเมืองสั่งจำคุกอ่วม “ป๋านวย”เจ้าของบ่อนไฮโลชื่อดัง ย่านดอนเมือง รวม 6 คดี 14 ปี 129 เดือน ส่งตัวเข้าเรือนจำตามระเบียบ
วันนี้ (1 ก.ย.) พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 ควบคุมตัวนายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือ “ป๋านวย” อายุ 69 ปี เจ้าของบ่อน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง และศาลอาญา รวม 8 หมาย ในคดีความผิดตาม พรบ.การพนันฯ เเละ พรบ.คนเข้าเมืองฯ จากห้องคุมขังของ สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อนำตัวไปส่งศาลแขวงดอนเมือง ในฐานความผิดเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน และหลบหนีศาล
วันนี้ ศาลแขวงดอนเมือง ได้พิจารณาและพิพากษา คดีดังนี้
1. คดีหมายเลขดำที่ อ107/2568 (คดีล่าสุดที่ยังไม่พิจารณา) ปรากฎว่า จำเลยรับสารภาพ รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ศาลพิจารณาพิพากษาจำคุกจำเลย 8 ปี 96 เดือน ทั้งนี้ ให้จำเลยรับโทษไม่เกิน 10 ปี ซึ่งจำเลยจะยื่นขออุทธรณ์เพื่อลดโทษ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ส่วนอีก 4 คดี ในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนัน ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ จำคุก จำเลย รวม 6 ปี 24 เดือน และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ บัดนี้จำเลยให้การรับสารภาพ และจะขอยื่นคัดคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อขอถอนอุทธรณ์ที่ขอรับโทษน้อยลง)
3.และในวันนี้ ศาลได้ออกหมายขังระหว่างอุทธรณ์ พร้อมกับการออกหมายขังรับโทษ จำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ1631/2565 จำคุก 9 เดือน
ดังนี้นสรุปว่า ศาลได้พิพากษาลงโทษในความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ เเละ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง รวมทั้งสิ้น 14 ปี 129 เดือน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงควบคุมตัวนายอำนวย ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีคดีที่มีโทษจำคุกถึงที่สุดเเล้ว จึงไม่ได้ยื่นประกันตัวแต่อย่างใด