ตำรวจปส. เลื่อนส่งสำนวนคดี"หมอแอร์"กับพวกค้ายาเสียสาวให้อัยการพรุ่งนี้

ตำรวจปส. ยังไม่ส่งสำนวนคดี"หมอแอร์"กับพวกค้ายาเสียสาวให้อัยการพิจารณา ขอเลื่อนส่งพรุ่งนี้ โฆษกอัยการมั่นใจยื่นฟ้องทันครบกำหนดฝากขัง
เมื่อเวลา 15.45 น.วันที่ 1 ก.ย. นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผย
คดีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมดำเนินคดี พ.ต.ท. หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล กับพวก 23 คน ผู้ต้องหา ฐาน “สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ (โซลพิเดม อัลพราโซแลมและฟลูไนตราซีแพม)ฯ ,ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดว่า วันนี้พนักงานสอบสวน ยังไม่สามารถรวบรวมพยานอันเป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วน และส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการดำเนินการได้ทัน จึงขอเลื่อนส่งสำนวนภายในวันที่ 2 ก.ย.2568 แทน โดยเผื่อเวลา ให้อัยการพิจารณาสำนวนส่งฟ้องศาลให้ทันก่อน 16.30 น. ซึ่งตนมั่นใจว่าอัยการเก่งและมีศักยภาพสามารถพิจารณาได้ทันก่อนกำหนดครบฝากขังของผู้ต้องหาแน่นอน