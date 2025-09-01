คุมฝากขัง “ป๋านวย” เจ้าของบ่อนดอนเมือง ตร.ค้านประกันตัว

ตำรวจคุมตัว “ป๋านวย” เจ้าของบ่อนดอนเมือง ส่งศาลฝากขัง พนักงานสอบสวนคัดค้านประกันตัว
วันนี้ (1 ก.ย.) พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 ควบคุมตัวนายอำนวย หรือ “ป๋านวย” อายุ 69 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง และศาลอาญา รวม 8 หมาย จากห้องคุมขังของ สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อนำตัวไปส่งศาลแขวงดอนเมือง ในฐานความผิดเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน และหลบหนีศาล
หลังจากเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับนักพนันในบ่อนย่านสรงประภาซอย 1 โดยนายอำนวย ซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนหลบหนีไป กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบนครบาลสามารถควบคุม ป๋านวย ตัวได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งย่านพระราม 4 ในเวลาต่อมา
ซึ่งระหว่างควบคุมตัว ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในหลายคำถาม อาทิ “จะกลับมาเปิดบ่อนอีกหรือไม่” “จะเลิกหรือไม่” แต่ในระหว่างนั้นบรรดาญาติของป๋านวย ก็ตะโกนแทรกขึ้นมาว่า “ให้ไปถามคนเล่น ว่าจะเลิกไหม” ส่วนในประเด็นอื่น นายอำนวยไม่ได้ตอบคำถามใดๆ ก่อนที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจะนำตัวนายอำนวยขึ้นรถเพื่อนำไปส่งฝากขังต่อไป
ในขณะที่พนักงานสอบสวน เปิดเผยว่า สำหรับผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในหลายหมายจับ อีกทั้งมีพฤติกรรมหลบหนีคำสั่งศาล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัว
สำหรับบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่ สน.ทุ่งสองห้อง บรรดาญาติ ลูก ภรรยา พี่น้อง ของนายอำนวย ก็ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรคประจำตัว เข้าเยี่ยม พร้อมกับพูดคุย โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะออกมาและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน