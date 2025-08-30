รวบเจ้ามือกลุ่ม “สิชลสิบแต้ม” ไลฟ์สดรับแทงพนันออนไลน์

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุมหนุ่มวัย 26 ปี เจ้ามือกลุ่ม “สิชลสิบแต้ม” ไลฟ์สดรับแทงพนันออนไลน์
วันนี้ (30 ส.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.ศุภกร ผิวอ่อน ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ชมเชย รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.สุทธิชัย เทียนโพธิ์ ผกก.3 บก.สอท.5 แถลงข่าว ตำรวจไซเบอร์บุกรวบเจ้ามือกลุ่ม “สิชลสิบแต้ม” ไลฟ์สดรับแทงพนันออนไลน์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก กก.3 บก.สอท.5 ได้สืบสวนพบกลุ่มไลน์ที่จัดให้มีการเล่นการพนันประเภท ต่างๆ เช่น ไฮโล ป๊อกเด้ง สิบแต้ม ไก่ชน วัวชน เป็นต้น จึงได้เฝ้าติดตามตรวจสอบผู้ใช้งานบัญชีไลน์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ที่ใช้กระทำผิดได้
พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้นำกำลังพร้อมหมายหมายค้นจากศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ที่ 11/2568 เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจค้นพบ นายจิตติ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว
พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง อุปกรณ์เครือข่ายเราเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ รวม 8 เครื่อง สมุดบันทึกการเล่นพนันไพ่ “สิบแต้ม” จำนวน 1 เล่ม อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสด อาทิ ขาตั้ง พร้อมหลอดไฟ 4 ชุด กล้องพร้อมขากล้อง 2 ชุด โต๊ะหน้าขาวพร้อมผ้าสักหลาด 1 โต๊ะ และผ้าสักหลาดสำรอง 5 ผืน นาฬิกาดิจิตอลตั้งโต๊ะ 5 เรือน และ ไพ่กระดาษกว่า 40 สำรับ ซึ่งใช้ประกอบกิจกรรมการเล่นพนัน รวมทั้งเครื่อง DVR ยี่ห้อ HIKVISION จำนวน 1 เครื่อง ที่ติดตั้งไว้กับผนังสำหรับบันทึกภาพและเสียงการถ่ายทอดสดภายในสถานที่ดังกล่าว
จากการสอบถาม นายจิตติ ยอมรับว่าของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการโพสต์ ตนได้ใช้งานและอยู่ในความครอบครองของตนเองจริง โดยตนเป็นแอดมินกลุ่มพนันไพ่สิบแต้มออนไลน์ ชื่อกลุ่ม “สิชลสิบแต้ม” ซึ่งกลุ่มไลน์ดังกล่าวใช้สำหรับวางเดิมพันไพ่สิบแต้ม และจะมีการฝากถอนเงินผ่านกลุ่มไลน์ ชื่อ “ห้องฝากถอน สิชลสิบแต้ม” ซึ่งผู้เล่นพนันส่วนใหญ่รู้จักกัน และจะเชิญเข้ามา ในกลุ่มดังกล่าวกันเป็นทอดๆ
นอกจากนี้ ตนยังทำหน้าที่เป็นเจ้ามือคอยไลฟ์สดแจกจ่ายไพ่สิบแต้มให้ลูกค้าเข้าแทงพนันผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย โดยทำมาแล้วกว่า 3 เดือน มีนายจ้างคอยโอนเงินให้ประมาณ 12,000 บาท ต่อเดือน
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ รวมถึงนายทุนผู้บงการ พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้มาจากการกระทำผิด มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา จัดให้มีการเล่นพนัน (ไพ่สิบแต้มออนไลน์) หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์” และ “ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป