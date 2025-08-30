รวบผัว-เมีย เอเย่นต์จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้า นำไปขายต่อ

ตร.ไซเบอร์แถลงจับกุมคู่ผัวเมีย เอเย่นต์จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้า ค่าจ้างรายละ 2,500 บาท ก่อนนำไปขายต่อ
วันนี้ (30 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ จับกุมคู่ผัวเมียจ้างคนเปิดบัญชีขายต่อ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน พบบุคคลพฤติการณ์ต้องสงสัย มีการรวบรวมคนไปเปิดบัญชีม้าเพื่อส่งให้กับเว็บพนันออนไลน์ โดยมีค่าจ้างเปิดบัญชี 2,500 บาทต่อบัญชี ภายหลังจากพิสูจน์ทราบว่า คนที่รวมคนไปเปิดบัญชีนั้น พักอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งใน อ.เมือง จ.ระยอง
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าขอตรวจค้นห้องพักดังกล่าว พบ น.ส.กชกร (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี และนายเด่นชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจค้น ยังพบสมุดบัญชีธนาคาร 9 เล่ม และบัตร ATM มี 12 ใบ และยังพบหลักฐานการติดต่อซื้อขายบัญชีธนาคารกับกลุ่มลูกค้า โดยสมุดบัญชีบางเล่มมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาท
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า หาคนมาเปิดบัญชีธนาคารจริง โดยเริ่มต้นจากการรู้จักกับกลุ่มซื้อขายบัญชีธนาคารในกลุ่ม Facebook ซึ่งมีสมาชิกกว่า 5,500 คน ก่อนจะติดต่อคนมาเปิดบัญชีธนาคาร ให้ค่าจ้างเปิดบัญชี 2,500 บาทต่อบัญชี และนำไปขายต่อในราคา 3,000-4,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ให้มีการซื้อขายให้เช่า บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์