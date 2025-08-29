โฆษกอัยการเผย คืนสำนวนคดี “หมอแอร์”กับพวก 23 คน จำหน่ายยาเสียสาวให้ตำรวจ ปส.

โฆษกอัยการ เผย อัยการคืนสำนวนคดี “หมอแอร์”กับพวก 23 คน จำหน่ายยาเสียสาว ให้ตำรวจ ปส.รวบรวมพยานข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน พร้อมกำชับส่งสำนวนให้อัยการ ภายในช่วงบ่าย 1 ก.ย.นี้ ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย
ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ วันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 16.00 น. นายศักดิ์เกษม นิไทรโยค ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับสำนวนวนจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองปัญชาการดำรวจปราบปรามยาเสพติด คดีระหว่าง พ.ต.ท.หญิง ลัดดาวัลย์ ฉินประสิทธิชัย ผู้กล่าวหา และ พ.ต.ท.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือ หมอแอร์ กับพวก 23 คน ผู้ต้องหา ฐาน "สมคบโดยการตกลง ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ (โซลพิเดม อัลพราโซแลมและฟลูไนตราซีแพม) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 (โคลชื่นาแพมและคลอราซี่เพต) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2568 ซึ่ง พ.ต.ท.หญิงอัญชุลี ผู้ต้องหาที่ 1 จะครบกำหนด ฝากขังสุดท้ายในวันที่ 2 ก.ย.2568
เนื่องจากคดีนี้เป็นการกระทำความผิดที่มีเจ้าพนักงานของรัฐเป็นผู้ร่วมกันสมคบกระทำความผิด อีกทั้งประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจติดตามความคืบหน้า จึงเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด
นายพงศ์พิเชษฐ์ จันทรพรกิจ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด จึงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในคดีดังกล่าว
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 9 ได้พิจารณาสำนวนแล้วพบว่า พนักงานสอบสวนยังมีได้ทำการสอบสวบสวนคดีในส่วนสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นกระแสความ การสอบสวนคดีนี้จึงยังมิได้เสร็จสิ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 140 จึงส่งสำนวนคืน เพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวน รวบรวมพยานอันเป็นสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นครบถ้วน และส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยด่วน ก่อนครบกำหนดฝากขังสุดท้ายภายในกำหนดวันที่ 1 ก.ย.2568 ก่อนเวลา 13.00 น. หากมีความคืบหน้า สำนักงานอัยการสูงสุดจะแถลงให้ทราบต่อไป