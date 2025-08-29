"ดีเอสไอ" เชิญ “กุสุมาลวตี-ทนายอั๋น” เข้าให้ปากคำคดีบุกรุกที่ดินเขากระโดง ก่อนพิจารณาเป็นคดีพิเศษ

MGR Online - "พ.ต.ต.ณฐพล" เผย ลงพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ได้หลักฐานสำคัญจากหน่วยราชการ พร้อมเชิญ "กุสุมาลวตี-ทนายอั๋น“ ให้ข้อมูล สางปมออกโฉนดโดยมิชอบ
วันนี้ (29 ส.ค.) ที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสืบสวนเรื่องที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ เนื่องจาก นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีตผู้สมัคร สว. เดินทางเข้ายื่นเรื่องขอให้มีการตรวจสอบและร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่า สำหรับการลงพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ได้พบส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลสำคัญ คือ แผนที่ที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แขวงการทางรถไฟลำปลายมาศ รวมไปถึงสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ พบว่าพื้นที่ต่างๆ มีหน่วยงานของรัฐประมาณ 12 แห่งที่อยู่ในพื้นที่เขากระโดง และหากดูจากพื้นที่จะพบมี 51 แปลง (ห่างจากรางรถไฟโดยประมาณ 480 เมตร) ซึ่งในสารบบที่ดิน ระบุว่า เป็นการได้ที่ดินมาก่อนการรถไฟฯ ในปี พ.ศ. 2462 ก็คือปี พ.ศ. 2447 นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงกันก็ยังมีเอกสารสิทธิอีก 11 แปลง ที่ได้มาก่อนการรถไฟฯ ในปี พ.ศ. 2458 (ห่างจากรางรถไฟโดยประมาณ 340 เมตร) เท่ากับว่าจะมีสองกลุ่มที่พบในสารบบที่ดินว่ามีการอ้างว่าได้มาก่อนการรถไฟฯ
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวอีกว่า ส่วนการจะเสนอเรื่องขอให้อธิบดีดีเอสไอ พิจารณารับเป็นคดีพิเศษอย่างไรนั้น วันนี้ (29 ส.ค.) ดีเอสไอก็ได้เชิญผู้ร้องทุกข์ทั้ง 2 ราย คือ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท และนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ เข้ามาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบการร้องเรียน ซึ่งประเด็นที่จะใช้สอบถามทั้งคู่อาจมีความแตกต่างกัน โดยในส่วนของ นางกุสุมาลวตี จะสอบถามความเกี่ยวข้องของการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ว่ามีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบอย่างไรบ้าง ตามที่ผู้ร้องได้เคยยื่นเรื่องไว้ ขณะที่ในส่วนของทนายอั๋น จะเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อปี พ.ศ. 2554-2555 การออกโฉนดที่ดินในช่วงนั้นอย่างไรบ้าง เพราะอาจมีกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากทราบว่าทนายอั๋น ได้ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์เช่นเดียวกัน และก็เป็นคนบุรีรัมย์ที่พอจะมีข้อมูล
"ดีเอสไออยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ที่จะเข้ามาเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเรื่องที่ดินเขากระโดงทั้งหมด จึงต้องย้ำว่าดีเอสไอดำเนินการสืบสวนว่ามีการกระทำผิดในพื้นที่พิพาทเขากระโดงหรือไม่ มีการกระทำผิดทางอาญาอย่างไรบ้าง เป็นการออกโฉนดที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าสืบสวนสอบสวนแล้วพบว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ คณะทำงานก็จะมีการขยายผล และประมวลเรื่องเพื่อให้เป็นคดีพิเศษต่อไป ขณะนี้จึงต้องเร่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อทวงคืนที่ดินของรัฐกลับมาสู่รัฐต่อไป"
พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการก่อสร้าง 12 หน่วยงานรัฐ บนที่ดินเขากระโดง เจ้าหน้าที่รัฐได้รู้เห็นกับนายทุนหรือไม่ว่าเป็นที่ดิน รฟท. นั้น คงต้องตรวจสอบการกับ รฟท. และกรมธนารักษ์ ว่าเหตุใดจึงมีที่ของ 12 หน่วยงานรัฐ มาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งยังมีพื้นที่ น.ส.ล. ด้วยอยู่ช่วงท้ายๆ ของแผนที่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ลงรายละเอียดถึงขั้นตอนนั้น เพียงแค่ติดต่อกับ 12 หน่วยงานรัฐ เพื่อเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แท้จริงเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่าถ้าพบความผิดจริงจะดำเนินการอย่างไร เช่น รื้อสิ่งปลูกสร้างหรือเป็นการเช่าที่ดินต่อได้ พ.ต.ต.ณฐพล กล่าวว่า เป็นในส่วนของ รฟท. ที่จะดำเนินการ เพราะศาลตัดสินมาแล้วเป็นที่ดินของ รฟท. เเละมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ