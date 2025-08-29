“มารี เบรินเนอร์” รับทราบเงื่อนไขกรมคุมประพฤติ เลี่ยงตอบสื่อ

MGR Online - รองโฆษกคุมประพฤติ เผย "มารีน เบรินเนอร์" มารับทราบเงื่อนไขแล้ว พร้อมประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา เนื่องจากคดีเมาแล้วขับ แจงหากผิดซ้ำอาจเพิ่มโทษ
จากกรณีศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษา น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ในความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท และฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน โดยศาลมีคำพิพากษาวันที่ 25 ส.ค.68 ครบระยะเวลา 1 ปี วันที่ 25 ส.ค.69
วันนี้ (29 ส.ค.) เวลา 13.50 น. สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงาน น.ส.มารี เบรินเนอร์ ผู้ถูกคุมประพฤติ หลังเดินทางรับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ กับพนักงานคุมประพฤติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สื่อข่าวพยามยามสอบถามว่า "วันนี้มาทำอะไรบ้าง , มีการร่วมกิจกรรมสาธารณะในช่วงคุมประพฤติอย่างไรบ้าง , มีความเครียดทางคดีหรือไม่ , อยากขอโทษสังคมเพิ่มเติมหรือไม่" แต่ น.ส.มารี ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดและสวมแมสก์เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตุ ซึ่งมี "บอส" อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล แฟนหนุ่มเดินทางมาด้วย
ด้าน นายธภัทร ศรวัชรเศวต พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รองโฆษกประจำกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า วันนี้ น.ส.มารี เดินทางมารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ พร้อมประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา เนื่องจากเป็นคดีเมาแล้วขับ และประเมินความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ำ โดยจะมีโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู รวมทั้ง ดูเกี่ยวกับความผิด ความร้ายแรง และความเหมาะสมของผู้ถูกคุมประพฤติว่าจะทำงานบริการสังคมในรูปแบบใด ส่วนการนัดหมายครั้งต่อไปจะต้องตรวจสอบเอกสารให้เสร็จเสียก่อน
นายธภัทร กล่าวอีกว่า น.ส.มารี พบไม่มีอาการเครียดมากนักและยินดีร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาแล้วขับ แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ถูกคุมประพฤติและฐานความผิด ส่วนการทำงานบริการสังคมแต่ละครั้งก็จะมีเงื่อนไข อาทิ บางกิจกรรมจะนับครั้งละ 6 ชั่วโมงแล้วแต่ละรูปแบบ เช่น การบริจาคโลหิตจะนับ 6 ชั่วโมง สำหรับการรายงานตัว น.ส.มารี จำนวน 3 ครั้ง เฉลี่ยประมาณ 4 เดือนครั้ง นอกจากนี้ กิจกรรมบริการทางสังคม สามารถติดตามทางเว็บไซต์ กรมคุมประพฤติ ว่ามีอะไรบ้าง ที่ไหน อย่างไร
"ส่วนกรณีผิดเงื่อนไขหรือทำผิดซ้ำกรมคุมประพฤติ ทางเจ้าหน้าที่จะรายงานไปยังศาลก็อาจมีคำสั่งขยายเวลาในการคุมประพฤติ พร้อมกับเพิ่มเงื่อนไข หรือเพิกถอนการคุมประพฤติ และเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล"