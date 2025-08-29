ผบ.ตร.เมินข่าวลือ! เดินหน้าลุยงานต่อ สนองนโยบายรัฐกวาดล้างยาเสพติด ปราบโจรไซเบอร์

ผบ.ตร.เมินข่าวลือปลดพ้นเก้าอี้ ปมโผตำรวจไม่ลงตัว เดินหน้าลุยงานต่อ ย้ำผลงานสนองนโยบายรัฐ กวาดล้างยาเสพติด ปิดเส้นทางอาชญากรรมออนไลน์
วันนี้ (29 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่ามกลางกระแสการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่โยงไปถึงข่าวลือเรื่องการถูกสั่งให้ไปช่วยราชการจากปัญหาโผแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ล่าสุด แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยืนยันว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ปล่อยให้ข่าวลือมากระทบต่อการทำงาน
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ผบ.ตร. ได้เดินหน้านำนโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด ที่สามารถสกัดกั้นและทลายเครือข่ายรายใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการขับเคลื่อนปฏิบัติการ “No Drugs No Dealers” ร่วมกับชุมชนปลอดยาเสพติด เพื่อตัดวงจรผู้ค้ารายย่อย ซึ่งถือเป็นรากฐานของปัญหายาเสพติดที่กัดกร่อนสังคมไทยมายาวนาน
อีกด้านหนึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขภัยคุกคามไซเบอร์ ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยตำรวจสามารถปิดกั้นเส้นทางอาชญากรรมออนไลน์ได้จำนวนมาก ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่เผชิญการหลอกลวงบนโลกดิจิทัล
นอกจากงานด้านความมั่นคงแล้ว ผบ.ตร. ยังผลักดันการดูแลสวัสดิการตำรวจทั่วประเทศกว่า 200,000 นาย ทั้งการเพิ่มเงินตอบแทน ปรับปรุงบ้านพัก และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้แก่ครอบครัวตำรวจในระยะยาว
แหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า ผลงานเหล่านี้ถือเป็นหลักประกันทางการเมือง ที่ทำให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยังคงยืนหยัดในตำแหน่งได้ท่ามกลางแรงกดดัน เพราะสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมได้ดีที่สุด ไม่ใช่ข่าวลือ หากแต่เป็นผลงานที่เห็นได้จริงต่อสายตาประชาชน