สายลับแจ้งตร.รวบพ่อค้ายาเสพติด ขนยาบ้ากว่า 3.2 ล้านเม็ดซุกในรถ

ตำรวจบางบัวทอง จับพ่อค้ายาบ้าขนยาล็อตใหญ่ 3 ล้าน 2 แสนเม็ด ซุกในรถหลังสายลับแจ้งเบาะแส
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 68 เวลาประมาณ 00.10 น. พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดบริเวณสะพานกลับรถ ถนนหมายเลข 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรถที่นำยาเสพติดมาส่ง ยี่ห้อ Toyota รุ่น Sport Rider สีเทา หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน กท 5009 นนทบุรี จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บางบัวทอง วางแผนเข้าจับกุม
ต่อมาเวลาประมาณ 05.40 น. ได้มีรถลักษณะตรงกับที่สายลับแจ้งมาจอดบริเวณใต้สะพานกลับรถถนนหมายเลข 9 จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจสอบ นายรัชศักดิ์ วชิรวิทย์ฤทธิ์ อายุ 48 ปี ชาวจ.สุพรรณบุรี เป็นผู้ขับรถคันดังกล่าว จึงได้ควบคุมตัวไปตรวจสอบ ตรวจค้นภายในรถ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า) 8 ถุงใหญ่ จำนวน 3,200,000 เม็ด จึงได้ควบคุมตัวนายรัชศักดิ์ มาที่ สภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นแจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย เพื่อทำการค้า และแพร่กระจายในหมู่ประชาชน