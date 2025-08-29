"บิ๊กเต่า"เผยพบเส้นเงิน"ทิดจอร์จ"โกงวัดพระบาทน้ำพุ ยอดใกล้ถึงหมื่นล้าน

รอง ผบช.ก.เผยพบเส้นเงิน "อดีตพระอลงกต" โกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุใกล้ถึงหมื่นล้าน ยืนยันดำเนินคดีเครือข่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดารา อินฟลูฯ-นักการเมือง
วันนี้ ( 29 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดี"อดีตพระอลงกต" และ"หมอบี" ว่า หลังจากนี้ทราบว่าจะมีคนเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเรื่อย ๆ เช่นวันนี้ ก็จะมีคณะกรรมการมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดลพบุรี เข้ามา ซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่พบเห็นการกระทำความผิดหลายเรื่อง รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน ก็จะมาให้ข้อมูลด้วย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าแม้ตอนนี้ตำรวจจะมีข้อมูลจำนวนมาก เพียงแต่อาจต้องขอหลักฐานเส้นทางการเงินมาประกอบ ซึ่งพฤติการณ์เครือข่ายนี้ มีลักษณะเป็นบริษัท "อลงกตการละคร" มีหน้าที่แต่ละตำแหน่งคอยเก็บเงิน และบริหารการเงิน ซึ่งหากตำรวจมีความชัดเจนในทุกเรื่อง ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ดังนั้นขอให้ตำรวจทำงานให้เกิดความชัดเจนอีกสักระยะหนึ่ง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเส้นทางการเงินของวัด หรือ "อดีตพระอลงกต" และเครือข่าย เชื่อมโยงกับดาราหรือกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นั้น ก็ยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินคดีไม่มีละเว้น ไม่ว่าจะเป็นดารา อินฟลูเอนเซอร์ หรือ นักการเมือง หากใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินหรือผลประโยชน์ ก็จะต้องดำเนินคดีทั้งหมดถ้าตนเองยังดำรงตำแหน่งอยู่
"คดีนี้ "อดีตพระอลงกต" ได้ตระเวนเรี่ยไรเงินไปทั่วประเทศ ไม่เหมือนกับวัดทั่วไป ที่จะมีคนเข้ามาบริจาคแค่ในพื้นที่ เพราะฉะนั้นคดีนี้จึงมีความเสียหายอยู่ทั่วประเทศ และอาจไม่ใช่แค่หลักพันล้านบาท แต่จะเขยิบขึ้นไปเรื่อยๆ อาจแตะถึงหลักหมื่นล้านบาท หรือมากกว่านั้น ซึ่งตำรวจจะขยายผลให้ชัดเจน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับวัดบางวัดที่มีพฤติกรรมคล้าย ๆ กันนี้" รอง ผบช.ก.กล่าว