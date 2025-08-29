ศาลสั่งจำคุก"ใบปอ ทะลุวัง"4 ปี ไม่รอลงอาญา โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นเบื้องสูง

ศาลสั่งจำคุก"ใบปอ ทะลุวัง"6 ปี โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่นเบื้องสูง ศาลเมตตาเจำเลยป็นนักศึกษา ลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 4 ปี ไม่รอลงอาญา ส่วนอีกรายหลบหนีออกหมายจับ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (29 ส.ค.) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ที่ห้องพิจารณา 911 ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นเบื้องสูงคดีดำ อ1691/2565ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ฟ้องน.ส.ณัฐนิจ ดวงมุกสิทธิ์ หรือใบปอ และน.ส.สุพิชฌาย์ ชัยลอม หรือเมนู แกนนำกลุ่มทะลุวัง ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ,ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯมาตรา 14(5)
กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 จำเลยทั้งสองได้หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยการแชร์โพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก “ทะลุวัง ThaluWang” ซึ่งมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์และข้อความวิจารณ์งบประมาณสถาบันกษัตริย์ในปี 2565 ทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง เป็นการบิดเบือนข้อมูล โดยมีเจตนาอาฆาตมาดร้าย และทําลายสถาบันกษัตริย์
จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธต่อสู้ และได้รับการประกันตัว
ในวันนี้น.ส.ณัฐนิจ ได้เดินทางเข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยตนเอง ส่วนน.ส.สุพิชฌาย์ จำเลยที่ 2 หลบหนีระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งศาลได้ออกหมายจับและปรับนายประกันก่อนหน้านี้แล้ว
ศาลพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จากการตรวจสอบพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบโน้ตบุ๊คอยู่ในห้องของจำเลยทั้งสอง มีประวัติการใช้งานบัญชีเฟซบุ๊ค ใบปอ ณัฐนิจ และเพจทะลุวัง ทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 รู้และเห็นการใช้งานและนำภาพและข้อความที่ระบุเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนกว่า 3 หมื่นล้านบาทมาใช้ซึ่งเป็นการบิดเบือนจาบจ้วงและให้ร้ายสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กระทบความมั่นคงของชาติ พยานหลักฐานโจทก์นำสืบมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ปราศจากความน่าสงสัย การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อันเป็นโทษหนักสุด
พิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทงเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 6 ปี แต่จำเลยที่ 1 ให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นนักศึกษา และทำความดีต่อสังคมด้วยการจะบริจาคอวัยวะ เป็นการบรรเทาผลร้ายจึงลดโทษให้ 1 ใน 3 เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 2 ปี คงจำคุกจำเลยที่ 1 4 ปี ไม่รอลงอาญา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในห้องพิจารณามีแนวร่วมกลุ่มทะลุวังเข้ามาให้กำลังใจและร่วมรับฟังการพิพากษา รวมทั้งครอบครัวของน.ส.ณัฐนิจด้วย หลังจากทราบผลคำพิพากษา น.ส.ณัฐนิจ ถึงกับร้องไห้และโผเข้ากอดครอบครัวของตนเองโดยมีแนวร่วมกลุ่มทะลุวังยืนปลอบและให้กำลังใจ
ด้านนายกฤฎางค์ นุตจรัส ทนายความเปิดเผยสั้น ๆ ว่าได้เตรียมคำร้องและหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวน.ส.ณัฐนิจในชั่นอุทธรณ์คดีไว้แล้ว