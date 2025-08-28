รองอธ.กรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (Hub)

รองอธ.กรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานการจัดตั้งเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (Hub) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและรัฐธรรมนูญ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 ส.ค. 2568 พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจราชการเรือนจำจังหวัดสงขลาโดยมีนายวิสุทธิ์ ฉิมมุสิก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลาและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมาย และหลักการปฎิบัติสากล เพื่อยกระดับของการปฎิบัติต่อบุคคลที่ตามกฎหมายแล้วถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ และการยกระดับการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับหลักสากล จะส่งผลต่อการฟื้นฟูหลักนิติธรรมของประเทศ
สำหรับเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (Hub) 1 ใน 8 กลุ่มเรือนจำ ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด ในการแยกการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ในเขตจังหวัดสงขลา
การแยกปฏิบัติของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีออกจากผู้ต้องขังเด็ดขาดนอกจากจะต้องมีการแยกพื้นที่กันอย่างเด็ดขาดแล้วยังจะต้องมีการนำโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมมาใช้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ต้องขัง โดยเน้นเรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อต่อสู้คดี การส่งเสริมความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ โดยในการกำหนดให้มีการจัดตั้งเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (Hub) เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี โดยให้ควบคุมผู้ต้องขังคดีทั่วไป และคดียาเสพติดที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีในชั้นสอบสวน ไต่สวน พิจารณา
โดยการตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้ พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจการจัดแบ่งอาคารสถานที่ภายในเรือนจำ และให้ความรู้กับข้าราชการ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ตามหลักมาตรฐานสากล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของเรือนจำจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งเป็นเรือนจำศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีให้สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญ