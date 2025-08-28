ตำรวจปส.ส่งสำนวนคดี"หมอเเอร์"ลักลอบจำหน่ายยาเสียสาวให้อัยการ

ตำรวจปส.ส่งสำนวนคดี"หมอเเอร์"ลักลอบจำหน่ายยาเสียสาวให้อัยการยาเสพติดดิจารณาสั่งฟ้อง ก่อนครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย 2 ก.ย.นี้
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.1 บช.ปส. ) ได้ส่งสำนวนคดีที่จับกุมพ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือหมอเเอร์ อายุ 46 ปี กับพวก ที่ร่วมกันสั่งซื้อ-จำหน่ายยาเสียสาว ให้อัยการสำนักงานคดียาเสพติด พิจารณาสั่งฟ้อง
.
โดยคดีนี้ตำรวจปส.1 จับกุม พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี หรือหมอเเอร์ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2568 แล้วสอบปากคำก่อนนำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2568 ในความผิดฐาน “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุได้สมคบกันแล้ว และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ฟลูไนตราซีแพม โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 1,30 (2),94,127 วรรคแรก วรรคสอง 134,149 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (1) ,(2) และ 152 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
ซึ่งผู้ต้องหามีพฤติการณ์ลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์ ออกนอกระบบและนำไปใช้ในทางที่ผิดของสถานพยาบาลลักษณะร่วมกันเป็นเครือข่าย แบ่งหน้าที่กันทำ ปิดบังอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยง การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี, นายดุริยชัย ,น.ส.ณัฐพัชร์ ,นายปกรณ์ และนายอรชุน ร่วมกันทำเป็นขบวนการ
พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือหมอเเอร์ ไม่ได้รับการประกันตัวอยู่ในเรือนจำสถานบำบัดพิเศษกลาง โดยจะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย( 84 วัน) ในอังคารที่ 2 ก.ย.2568 หากวันดังกล่าว อัยการยังไม่ได้ยื่นฟ้องหมอเเอร์ต่อศาลอาญา ศาลจะหมดอำนาจคุมตัวเเละจะต้องปล่อยตัว พ.ต.อ.หญิง อัญชุลีหรือ หมอเเอร์กับพวกผู้ต้องหา จากเรือนจำทันที หากอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องจึงค่อยตามตัวผู้ต้องหามารายงานตัวเพื่อส่งฟ้องในภายหลัง