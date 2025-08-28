"สนธิญา" ถามดีเอสไอ คดี “วัดพระธรรมกาย” 9 ปีไม่คืบ - โยน "บิ๊กเต่า" สางคดี

MGR Online - สนธิญา สวัสดี เดินทางมาทวงถาม ดีเอสไอ ความคืบหน้าคดีวัดพระธรรมกาย ผ่านมา 9 ปี ดำเนินการอย่างไรแล้ว "พระธัมมชโย" อยู่ไหน อยากให้ "บิ๊กเต่า" ทำคดีแทน
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 10.30 น. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางมาเพื่อสอบถาม คดีเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ปี 2559 ผ่านมาแล้ว 9 ปี ดำเนินการอย่างไร อีกทั้ง มีการแจ้งความดำเนินคดี จำนวน 346 คดี และได้ดำเนินการ ถึงไหนแล้ว เหตุทำไมพระวัดอื่นจึงถูกดำเนินคดีจับอย่างรวดเร็ว แต่วัดพระธรรมกายทำไมถึงดำเนินคดี ไม่ได้
นายสนธิญา เผยว่า ตนเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ โดยเฉพาะ พล.ต.ต.จรูญศักดิ์ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ในเรื่องการตรวจจับพระนอกรีตหรือทำผิดกฎหมาย ไล่จับพระสึกมาแล้ว 6-7 รูป จึงสงสัยกรณีของวัดพระธรรมกาย มีการออกหมายจับผู้กระทำผิด ตั้งแต่ปี 2559 จนผ่านมาถึง 9 ปี เลยมาทวงถาม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย เช่น บุกรุกที่ดินสาธารณะ ฟอกเงิน หรือฉ้อโกงประชาชน ได้ดำเนินการถึงไหนอย่างไรบ้างแล้ว และมีคดีจำนวน 346 คดี ใน 6 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้ว โดยการปฏิบัติต้องทำให้เท่าเทียมกัน ไม่ควรละเว้น ทั้งวัดพระธรรมกายหรือวัดอื่นๆ ที่ทำผิดกฎหมาย
นายสนธิญา เผยอีกว่า สมัยดีเอสไอบุกค้นวัดพระธรรมกาย อาจมีชาวบ้านผู้ศรัทธามาขัดขวางปิดล้อมวัดไม่ให้จับ พระธัมมชโย แต่ทุกวัดอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน บทบัญญัติของคณะสงฆ์ หากทำเช่นนั้นและเจ้าหน้าที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ หากทำไม่ได้ก็ควรให้หน่วยงานอื่นมาทำแทน โดยเสนอให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ มาทำคดีนี้ เพื่อความเป็นธรรม และความเสมอภาคในการทำงาน หรือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ ผ่านมา 9 ปี ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย หรือจะปล่อยให้อายุความทุกอย่างก็จบ
"ผมออกมาแสดงความเห็นไม่กลัวผู้ศรัทธาวัดพระธรรมกายต่อว่า เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และผมไม่ไปยุ่งในเรื่องวัดพระธรรมกาย เพียงแตะประเด็นที่วัดถูกดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้ ทำในฐานะหน้าที่ปวงชนชาวไทย ส่วนผู้ต้องหารายสำคัญ พระธัมมชโย ที่อยู่ระหว่างการหลบหนี อยากทวงถามดีเอสไอว่า พระธัมมชโย ยังอยู่หรือไม่ หรือมรณภาพไปแล้ว ซึ่งต้องตอบประชาชนให้ได้ แม้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดบางส่วนได้แล้ว"