รมว.ยุติธรรม ย้ำเป้าหมาย “ที่พึ่งแห่งแรกของประชาชน” ขอบคุณสื่อช่วยสร้างความเข้าใจ

MGR Online - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. ย้ำภารกิจสำคัญกระทรวงยุติธรรม คือ "ที่พึ่งแห่งแรก" เข้าถึงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
วันนี้ (28 ส.ค.) ณ ห้องสนฉัตร อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “กระทรวงยุติธรรมพบสื่อมวลชน : เชื่อมั่น เข้าถึง ที่พึ่งประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ดีกับสื่อมวลชน
ภายในงาน รมว.ยุติธรรม ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักข่าว โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสื่อสารระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับประชาชน โดยเน้นย้ำว่าการสื่อสารที่ดีจะนำไปสู่มิติใหม่ของความรู้ และยังช่วยตั้งคำถามในประเด็นที่ต้องหาคำตอบร่วมกัน
นอกจากนี้ รมว.ยุติธรรม ยังได้กล่าวถึงเป้าหมายสูงสุดของกระทรวงฯ คือ การสร้างความเป็นธรรมทางกฎหมาย และการทำให้กระทรวงยุติธรรมเป็น "ที่พึ่งแห่งแรก" ของประชาชน ไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้าย ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาที่ซับซ้อนและเรื้อรัง รวมถึงการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ไม่มีปากเสียง
ทางด้าน นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมพร้อมสนองนโยบายของ รมว.ยุติธรรม และรัฐบาลอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการขับเคลื่อนและการสื่อสารผลงานไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงหวังว่าจะช่วยให้การเผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงฯ เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของ รมว.ยุติธรรม ที่จะทำงานร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคม และยกระดับการทำงานของกระทรวงฯ ให้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืน