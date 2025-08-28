รวบหนุ่มแฮกเกอร์เมียนมา ดูดข้อมูลบัตรเครดิต สั่งซื้อสินค้า พบเหยื่อทั้งคนไทย-ต่างชาตินับหมื่น

สตม.จับหนุ่มแฮกเกอร์ชาวเมียนมาดูดข้อมูลบัตรเครดิต สั่งซื้อสินค้า พบข้อมูลบัตรเหยื่อคนไทย และต่างชาตินับหมื่นราย
วันนี้ (28 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษณ์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ภานพ วรนัชชากุล ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.รัฐโชติ โชติคุณ รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง รอง ผบก.สส.สตม. พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม.สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.สส.สตม. จับกุมนายกอง ขั่น โซ (Mr. Khant Soe ) สัญชาติเมียนมา อายุ 25 ปี
พร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่ใช้ในการกระทำผิด iPad ที่ใช้รับ-ส่งข้อมูลบัตรเครดิต และใบเสร็จการซื้อสินค้า ซึ่งพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตของผู้เสียหาย โดยพบข้อมูลบัตรเครดิตชาวไทยกว่า 1,000 ใบ และ ข้อมูลบัตรเครดิตชาวต่างชาติอีกหลายหมื่นใบ ครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน แคนาดา มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินเดีย และอีกหลายประเทศ
โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในอพาร์ตเมนต์ ย่านถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.00 น.
พฤติการณ์การกระทำผิดสืบเนื่องจากผู้เสียหายชาวไทยถูกนำข้อมูลบัตรเครดิตไปใช้สั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone 15 ผ่านแอป “แมคโครโปร” โดยไม่ได้เป็นผู้ทำรายการเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ สตม.ได้รับการประสานจาก ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้ตรวจสอบ จึงทำการสืบสวนจนพบว่า คนร้ายพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ย่านถนนจันทน์ และเข้าตรวจค้นพบผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ตรวจสอบโทรศัพท์และ iPad พบการใช้งาน แอป Telegram ซึ่งมีกลุ่มแชร์ข้อมูลบัตรเครดิตจำนวนมาก โดยผู้ต้องหานำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบสถานะ ก่อนใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ และส่งต่อไปยังประเทศเมียนมา
ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้กระทำลักษณะนี้มานานเกือบ 1 ปี มีการสั่งซื้อสินค้าด้วยข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นกว่า 200 รายการ ก่อนนำไปขายต่อที่ประเทศเมียนมา และรับเงินเข้าบัญชีธนาคารเมียนมาของตนเอง
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/6
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.ยานนาวา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งได้ประสาน สมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ–ขยายผลหาตัวผู้ร่วมขบวนการต่อไป