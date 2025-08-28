รวบหนุ่ม-สาว ลอบค้าหมีขอ-นางอาย สัตว์ป่าคุ้มครอง

ตำรวจ 191 ล่อซื้อจับกุมหนุ่ม-สาวลักลอบค้าหมีขอ-นางอาย สัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊ก
วันนี้ (28 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนหาข่าว งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. จับกุม น.ส.กัณฐิกา อายุ 22 ปี และนายชาตรี อายุ 39 ปี พร้อมด้วยของกลาง หมีขอ จำนวน 1 ตัว นางอายหรือลิงลม จำนวน 1 ตัว โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ธนบัตรไทย จำนวน 15,000 บาท โดยจับกุมได้ที่ บริเวณอพาร์ตเมนต์ ซ.นวมินทร์ 155 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนหาข่าวจนกทราบถึงข้อมูลผู้กระทำความผิดลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตทางอินเทอร์เน็ต พบว่ามีการโฆษณา หรือประกาศจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง ทางเฟซบุ๊กชื่อ “Chatree Kodkan” จากนั้นทำการสืบสวนล่อซื้อหมีขอ จำนวน 1 ตัว ในราคา 15,000 บาท และนัดส่งมอบที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ร่วมกันออกเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย จนกระทั่งพบน.ส.กัณฐิกา ที่บริเวณใต้อาคาร จากนั้น น.ส.กัณฐิกา ยื่นส่งมอบลูกหมีขอ ที่ติดต่อสั่งซื้อไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการล่อซื้อ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอเข้าตรวจสอบภายในห้องพัก เพื่อตรวจสอบว่ายังมีสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสิ่งผิดกฎหมายอีกหรือไม่
ผลการตรวจค้น พบลูกนางอายหรือลิงลมอีก 1 ตัว สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าลูกหมีขอ และลูกนางอายหรือลิงลมทั้งหมดเป็นของตนเองจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองคนทราบว่า “ร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535” และนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนอีกคดีเจ้าหน้าที่จับกุมนายสุชาติ อายุ 41 ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืนพกสั้น 6 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 179 นัด จับกุมได้ที่บ้านพัก ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8-2 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าว มีการรับจำนำอาวุธปืนไว้จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำหมายค้นศาลอาญาธนบุรีเข้าตรวจค้น พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอยู่ภายในบ้านพัก ตรวจสอบใบอนุญาตทะเบียนปืนแล้วเป็นของบุคคลอื่น
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจำนำอาวุธปืนมาจากเพื่อนที่รู้จักกัน และเครื่องกระสุนปืนตนซื้อมาจากสนามยิงปืน ที่ไปซ้อมยิงปืนมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ส่งพนักงานสอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป