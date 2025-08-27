จำคุก "ชูวิทย์" 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ปมตะโกนด่า "สันธนะ" เมื่อปี 65

ศาลกรุงเทพใต้สั่งจำคุก"ชูวิทย์" 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ปมตะโกนด่า "สันธนะ" ต่อหน้าสื่อเมื่อปี 65 ผิดข้อหาหมิ่นประมาท
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ศาลอาญากรุงเทพใต้ อ่านคำพิพากษา คดีที่ อ.1936/2566 ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ โจทก์ร่วม ฟ้อง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เป็นจำเลย ฐานหมิ่นประมาท ลหุโทษ
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 เวลากลางวัน จำเลยใส่ความหมื่นประมาท และดูหมิ่นนายสันธนะ ประยูรัตน์ ผู้เสียหายต่อหน้าผู้เสียหาย ผู้สื่อข่าว ช่างภาพและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยการป่าวประกาศ ด้วยวิธีการกล่าววาจา และตะโกนด่าทอเสียงดังในขณะที่ผู้สื่อข่าวและช่างภาพของบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด กำลังถ่ายทอดสดผ่านช่องทางแพลตฟอร์มยูทูป (แอปพลิเคชันยูทูป) โดยจำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าผู้สื่อข่าว และช่างภาพของบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด กำลัง ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางแพลตฟอร์มยูทูป (แอปพลิเคชันยูทูป) ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมและแสดงความ คิดเห็นได้ อันเป็นการเผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร ดังนั้นการที่จำเลยประกาศด้วยวิธีการกล่าววาจา และตะโกนด่าทอเสียงดังต่อหน้าผู้สื่อข่าวและช่างภาพและบุคคลทั่วไปแล้วมีการเผยแพร่ไปทั่วราชอาณาจักร
พิเคราะห์แล้ว จำเลยได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายกล่าวหาโจทก์ทำให้ผู้สื่อข่าว ช่างภาพและประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าในอดีตผู้เสียหายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการพนัน เป็นผู้กระทำผิดต่อกฎหมาย เป็นคนโกหก เคยขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธและข่มขืนใจเจ้าพนักงาน เป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงเป็นบุคคลที่โดนไล่ออกจากราชการ ถูกถอดและเรียกคืนเครื่องราชและถูกถอดยศตำรวจเนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรง ทำให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น และถูกเกลียดชัง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการหมิ่นประมาผู้เสียหายโดยการโฆษณา อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีคำพูดดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท และทำให้ผู้เสียหายได้รับความอับอายเสียหาย อันเป็นการดูหมิ่นผู้เสียซึ่งหน้า และด้วยการโฆษณา โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ก่อนคดีนี้ จำเลยเคยกระทำความผิดและต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ลงโทษจำคุก 1 เดือน ในความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิด ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ โดยจำเลยพ้นโทษเมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561
ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันพ้นโทษในคดีดังกล่าว จำเลยได้กระทำความผิดในคดีนี้อีก อันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
พิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328,393 การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทโฆษณา ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 9 เดือน เพิ่มโทษจำเลย หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็นจำคุก 12 เดือน ทางพิจารณาของจำเลยซึ่งยอมรับ ข้อเท็จจริงว่าได้พูดถ้อยคำตามคลิปภาพและเสียง จริง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา กรณีมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกนายชูวิทย์ จำเลย 8 เดือน ไม่รอลงอาญา
ภายหลัง นายชูวิทย์ จำเลย ยื่นคำร้องขอประกันตัว ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ในวงเงินประกันจำนวน 30,000 บาท