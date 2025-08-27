"หลวงปู่ศิลา"ให้พร "บิ๊กเต่า"มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

"หลวงปู่ศิลา" เดินทางเข้าพบ "บิ๊กเต่า" ให้พรมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก่อน รอง ผบช.ก.นิมนต์ถวายเพล
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 27 อาคารพิทักษ์สันติ หลวงปู่ศิลา สิริจันโท เดินทางมาอวยพร พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
การมาเยือนในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและความใกล้ชิดระหว่าง พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กับหลวงปู่ โดย “บิ๊กเต่า” และภรรยาได้ลงไปกราบรับหลวงปู่ศิลาด้วยตนเองถึงรถ ก่อนจะช่วยกันเข็นรถเข็นนิมนต์หลวงปู่ขึ้นไปที่สำนักงานบนชั้น 27 เพื่อร่วมถวายเพล