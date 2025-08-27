"รองเอนก" ยัน "ทิดอลงกต" อ้างร่วมออกแบบตึกเปโตรนาสจริง เร่งสอบเส้นเงินคนใกล้ชิด 3-4 คน

รอง ผกป. ยันอดีตหลวงพ่ออลงกตอ้างร่วมออกแบบตึกเปโตรนาสจริง เร่งตรวจสอบหลักฐานเส้นเงินคนใกล้ชิด 3-4 คน-รับมีข้อมูล "หมอบี" โอนบ้านหรูให้บุคคลอื่น
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ที่ กองปราบปรามพ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี "อดีตพระอลงกต-หมอบี"ว่าจะมีการออกหมายจับหรือหมายเรียกบุคคลใกล้ชิด รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่น ๆ อีกหรือไม่นั้น จากการแกะรอยข้อมูลการสืบสวนพบบุคคลใกล้ชิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว แต่ต้องขอรอดูความชัดเจนว่าจะอยู่ในเครือข่ายที่ร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่ จึงขอใช้เวลาในการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนอย่างไรก็ตามในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินหมอบี เบื้องต้นขณะนี้พบมีบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 3-4 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้าง
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีดารานักร้องอินฟูเอ็นเซอร์เกี่ยวข้องด้วยนั้น พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ทางกองปราบปราม รับผิดชอบเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของหมอบี และเชื่อมโยงไปถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเท่านั้น ในส่วนของข้อเท็จจริงส่วนอื่น ๆ จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินของวัดที่มีผู้ถือครองแทนอยู่ รวมไปถึงข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ทราบให้แน่ชัด โดยเฉพาะเส้นเงินที่ตรวจพบ 300 กว่าล้าน ในส่วนนี้ก็ต้องมาขยายตรวจสอบให้ละเอียดว่าเชื่อมโยงไปไหนอย่างไรบ้าง
เมื่อถามถึงกรณีบ้านหรูหลังใหญ่สีดำ ย่านจตุจักร ที่พบมีการโอนไปให้ผู้อื่นแล้วนั้น พ.ต.อ.เอนก บอกว่า มีข้อมูลแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียด
ขณะที่ในส่วนของคำให้การของอดีตพระอลงกต ที่บอกว่าเคยไปร่วมออกแบบตึกเปโตรนาสประเทศมาเลเซียนั้น เจ้าตัวมีการให้ข้อมูลกล่าวอ้างในลักษณะดังกล่าวจริง แต่จะจริงหรือไม่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน อย่างไรก็ตามการกล่าวอ้างดังกล่าวไม่ใช่เนื้อหาสำคัญในคดีเพียงแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามจากข้อสงสัยที่เกิดขึ้นมากมาย อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าจริงเท็จมากน้อยเพียงใด หากมีความชัดเจนแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีการแถลงให้ทราบรายละเอียดในภายหลัง
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในช่วงการสอบปากคำ อดีตพระอลงกต ได้พูดถึงหรือ อธิบายช่วงไทม์ไลน์ที่หายไป 5-6 ปี ก่อนจะมาบวชหรือไม่ พ.ต.อ.เอนก ตอบสั้น ๆ ว่า เป็นไปตามที่สื่อนำเสนอ
พ.ต.อ.เอนก ยังพูดถึงการออกหมายจับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ในเฟส 2 ด้วยว่า ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งก่อน เช่นเดียวกับที่มีข่าวออกมาว่า อดีตนักข่าวในจังหวัดลพบุรีถูกยิงข่มขู่ ซึ่งได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนโดยจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้ก่อน ส่วนจะมีการอายัดโรงเรียนอะคาเดมี่ และสโมสรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นขั้นตอนของ ปปง. ทางตำรวจจะไม่ก้าวล่วง แต่หากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการ