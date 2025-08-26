xs
ปฏิบัติการ “ตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่ 5” ทลายเครือข่ายผู้ผลิตยาเสพติดนอกประเทศ ยึดทรัพย์ 27 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online - "บิ๊กหลวง" แถลงผลปฏิบัติการ "ตัดไฟแต่ต้นลม ครั้งที่ 5" ปราบปรามเครือข่ายผลิตยาเสพติด บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามยึดทรัพย์กว่า 27 ล้านบาท

วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 14.40 น. ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นประธานการแถลงข่าวปฏิบัติการ “ตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่ 5" โดยมี พล.ท.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ พร้อมด้วย พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 , พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ , พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 , พ.อ.กอบปิติ ถาวรพฤกษ์ หัวหน้าบังคับการหน่วยเฉพาะกิจอินทาราม (ส่วนหน้า) ศูนย์รักษาความปลอดภัย , พ.อ.ปริญญา วีระศรีนารา รองหัวหน้าศูนย์ข่าวยาเสพติด ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก , นายสมชาย ติไชย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , นายธันวา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 และ นายวีระพล ใจจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด ร่วมแถลงข่าว

สืบเนื่องจากข้อสั่งการของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ จึงมีคำสั่งที่ 414/2568 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 จัดตั้งคำสั่งคณะทำงานสืบสวน เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ พื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน โดยมี นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ นายธันวา เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ทหาร ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานอัยการสูงสุด มุ่งหวังบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญที่เชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งผลิตนอกประเทศ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย


คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการสืบสวนจนพิสูจน์ทราบถึงกลุ่มบุคคลในเครือข่ายผู้ผลิตยาเสพติด นอกประเทศรายสำคัญ ซึ่งตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดอยู่ในบ้านปูน่าโก๋ อ.เมืองสาต จ.เมืองสาต รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้าม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวทำหน้าที่ประสานและลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดน อ.ฝาง อ.เชียงดาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ

จากการเฝ้าสืบสวนติดตามของชุดปฏิบัติการพบว่า กลุ่มบุคคลในเครือข่ายใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยซุกซ่อนไปกับสินค้าทางการเกษตรไปพักคอยยังโกดังในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ก่อนกระจายให้กับกลุ่มนักค้าในพื้นที่

จนกระทั่ง วันที่ 24 ส.ค.68 ชุดปฏิบัติการพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลในเครือข่าย จึงวางแผนเข้าจับกุมบริเวณปั๊มน้ำมัน ในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และสามารถจับกุมกลุ่มบุคคลในเครือข่ายที่ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายใหญ่ , นายสะอาด และ น.ส.ธนฐิดา พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 35 กระสอบ กระสอบละ 100,000 เม็ด รวมประมาณ 3,500,000 เม็ด ไอซ์ 5 กระสอบๆ ละ 12 กิโลกรัมรวม 60 กิโลกรัม และยึดรถยนต์ที่ใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวน 2 คัน

โดยชุดปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน ในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และตรวจยึดทรัพย์สินได้อีกจำนวน 45 รายการ พร้อมเงินสดรวมจำนวน 1.7 ล้านบาทเศษ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึด/อายัดกว่า 27 ล้านบาท ดังนี้ 1.อสังหาริมทรัพย์ 5 แปลง มูลค่ารวมประมาณ 16,500,000 บาท 2.ยานพาหนะ 24 คัน มูลค่ารวมประมาณ 7,280,000 บาท 3.เงินสด 1,734,000 บาท และ 4.ทองรูปพรรณ 16 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งคณะทำงานจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักและขยายผลไปสู่การบังคับใช้กฎหมายบุคคลในเครือข่ายผู้ผลิตยาเสพติดนอกประเทศรายสำคัญต่อไป


ทั้งนี้ ปฏิบัติการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” เป็นหนึ่งในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นและทลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนที่เคลื่อนไหวทั้งภายในและ ภายนอกประเทศตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาล ที่ต้องการกวาดล้างยาเสพติดเชิงรุกทุกพื้นที่ สู่ Thailand Zero Drugs ประเทศไทยต้องปลอดยาเสพติด โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดแถลงข่าวการปฏิบัติการขึ้นเป็นครั้งที่ 5 นับแต่วันที่ 31 ส.ค.67 โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำทีมบูรณาการทหาร-ตำรวจ-ปกครอง-อัยการสูงสุด เปิดปฏิบัติการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” ครั้งที่ 1 ทลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญชายแดนภาคเหนือ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดของ พ.อ.จะลอโบ อดีตรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมทางทหาร 171 กองกำลังว้าใต้ (UWSA) และนายวีระ หมื่นจะดา บุตรเขยชาวไทยที่หลบหนีหมายจับไปอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังว้าใต้ (UWSA) โดยผลการปฏิบัติการ “ตัดไฟแต่ต้นลม” จำนวน 5 ครั้ง สามารถยึด/อายัดทรัพย์สินบุคคลในเครือข่ายมูลค่ากว่า 289.1 ล้านบาท


