ปลัดกห.ต้อนรับทูตทหารเยอรมนีคนใหม่ สานต่อสัมพันธ์ 160 ปี มิตรภาพที่แข็งแกร่งสู่ความร่วมมือที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.68 ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พันโท Philipp Doert (ฟิลิปป์ โดแอท) ผู้ช่วยทูตทหารสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาหลังครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแนะนำ นาวาโท Michael Radtke (มิชาเอ็ล รัทเคอ) ผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ในศาลาว่าการกลาโหม
การเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความขอบคุณต่อ พ.ท.Philipp Doert ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่ตลอดมา แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์อันดีที่มีมายาวนานกว่า 160 ปีระหว่างไทยและเยอรมนี
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศได้นำไปสู่ความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การประชุมทวิภาคี การฝึกร่วม/ผสม การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว ไปจนถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารท่านใหม่ในครั้งนี้ จึงเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือ ทางการทหารให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
การเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความขอบคุณสำหรับการให้ ความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประสานงานระหว่างกระทรวงกลาโหมและ กระทรวงกลาโหมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งสานต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศต่อไป