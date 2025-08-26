ศาลรับฟ้อง คดี "สุชาติ" ฟ้องหมิ่นประมาท "ไอซ์ รักชนก" กับ"สหัสวัต"นัดสอบคำให้การ 3 พ.ย. นี้

ศาลรับฟ้อง คดี "สุชาติ" ฟ้องหมิ่นประมาท "ไอซ์ รักชนก" กับ"สหัสวัต"นัดสอบคำให้การ วันที่ 3 พ.ย. ด้านทนายเผยการวิจารณ์ต้องมีขอบเขต
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 809 ศาลนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาไต่สวนมูลฟ้อง ที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ฟ้องน.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส. กทม. พรรคประชาชน และนายสหัสวัต คุ้มคม ส.ส.ชลบุรี ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการที่ทั้งคู่กล่าวหาว่านายสุชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สำนักงานประกันสังคมเข้าซื้อตึก skyy9 ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ศาลพิเคราะห์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองจัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกล่าวหาว่าโจทก์กระทำการตามฟ้องจำเลยทั้งสองทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการซื้อตึก Skyy9 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยจำเลยทั้งสองสามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร หรือการตรวจสอบสอบถามได้อย่างเสรีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จัดการนำเรื่องมาเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ทราบดีว่าการแถลงข่าวอาจทำให้ถูกฟ้องได้ ภายใต้รัฐธรรมนูญให้สิทธิโดยชอบในการที่บุคคลใดจะติชมด้วยความเป็นธรรมสามารถทำได้ตามสิทธิ์มีการติชมด้วยความสุจริตและความจริงและหลักฐานที่เพียงพอ การที่จำเลยทั้งสองแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อตึกไม่มีน้ำหนักเพียงพอว่าโจทย์เกี่ยวข้องกับการซื้อตึกดังกล่าวอย่างไรเป็นการกล่าวหาโจทก์ตามสื่อมีลักษณะเชิญชวนให้ประชาชนขุดคุ้ยให้ตรวจสอบและทำให้สาธารณชนเชื่อไปตามที่จำเลยแถลงข่าว
ไม่ถือว่าจำเลยทั้งสองติชมโดยสุจริตโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อตึก skyy 9 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเข้าองค์ประกอบความผิดตามฟ้องให้ประทับรับฟ้องและเรียกจำเลยทั้งสองมาสอบคำให้การ
ด้านนายเฉลิมชัย ศรียุภักดิ ทนายความของนายสุชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลมีคำสั่งว่าเรื่องนี้มีมูลครบองค์ประกอบความผิดตามที่โจทก์ได้นำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล โดยเหตุผลศาลมองว่า นายสุชาติเป็นบุคคลสาธารณะก็จริง แต่ต้องมีขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์ แต่กรณีนี้ศาลมองว่าเป็นการใส่ความ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งตอนนี้จำเลยก็ยังไม่ได้ตกเป็นผู้กระทำความผิดแค่คดีมีมูลก็จะต้องสู้คดีกันต่อไป
โดยศาลได้นัดครั้งต่อไปเป็นการสอบคำให้การทางจำเลยจะต้องมีการประกันตัวในวันที่ 3 พ.ย.2568 เวลา 09:00 น.
เมื่อถามว่าจะมีการไกล่เกลี่ยหรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบให้ไปสอบถามนายสุชาติเอง
พร้อมบอกว่าเรื่องนี้นายสุชาติรับทราบแล้วก็มีท่าทีที่ปกติ ได้ปกป้องสิทธิ์ในฐานะประชาชนคน ซึ่งในวันนี้นายสุชาติไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองเนื่องจากติดภารกิจ